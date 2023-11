Chiusura della Banca al Puntone: "Dalla Sindaca solo mezze verità!"

Scarlino: «Il recente post pubblicato sui social dalla Sindaca Francesca Travison circa la chiusura della filiale del Puntone di Castagneto Banca 1910 contiene inesattezze e, soprattutto, descrive solo a metà ciò che è accaduto – afferma il Capogruppo di Per Scarlino Guido Mario Destri -. Infatti la Sindaca è stata tempestivamente informata dal sottoscritto della intenzione della Banca di chiudere la filiale sin da prima di Pasqua e, proprio per questo, in qualità di amministratore pubblico ma, ancor più quale Probiviro della Castagneto Banca 1910 – continua Guido Mario Destri -, mi sono attivato per lenire le conseguenze sui clienti scarlinesi.

Vista l'impossibilità di far recedere la Banca dalla propria decisione stante le stringenti regole di vigilanza bancaria ed anche l'impossibilità di lasciare un bancomat al Puntone nonostante la disponibilità dell'Amministrazione comunale di concedere i locali ex-farmacia, ho provveduto a fissare un incontro tra la Sindaca ed il Direttore Commerciale della Banca.

In questo incontro sono state concordate una serie di iniziative mirate a minimizzare l'impatto sulla clientela ed atte ad agevolare i clienti, attuali e futuri, del Comune di Scarlino, nello specifico: la possibilità di n° 48 prelievi annui gratuiti da qualunque sportello bancomat anche di altre banche; apertura di conti correnti a zero spese per i residenti; mantenimento del codice iban (cosa molto importante che tutti coloro che, soprattutto se anziani, hanno domiciliato sul conto le utenze); trasferimento automatico dei rapporti alla vicina filiale di Bagno di Gavorrano, o di Follonica se richiesto.

A questo incontro ne è seguito un altro ad inizio ottobre con il Capo Area Commerciale nel corso del quale si è concordato, alla mia presenza – prosegue Guido Mario Destri – di predisporre una conferenza stampa nella quale sarebbero statte illustrate le iniziative sopra citate. Due giorni dopo il Capo Area mi informa che la Sindaca non vuole più fare la conferenza stampa e che seguirà un comunicato congiunto Amministrazione Comunale/Banca e che a tal fine ha provveduto a inviare una comunicazione all'Ufficio stampa del Comune con quanto concordato.

In realtà il post della Sindaca pubblicato a fin ottobre, abbastanza stizzito e conciso, si limitava a evidenziare la chiusura della filiale senza fare alcun riferimento a tutte le condizioni agevolative che verranno applicate ai cittadini scarlinesi.

Ritengo – conclude Destri – che i cittadini scarlinesi non siano stati né sufficientemente, né adeguatamente informati dall'Amministrazione comunale che, forse, poteva dare più risalto alle azioni compensative concesse, anche grazie al mio intervento, dalla Castagneto Banca 1910!»