Chiusura campagna elettorale. Incontro pubblico con i parlamentari M5S a Grosseto

Giacomelli (M5S): “Presenti i nostri portavoce Ricciardi, Licheri e Bottici per confrontarsi con le realtà del territorio”



Grosseto: Il candidato M5S al collegio uninominale Grosseto Luca Giacomelli ha organizzato un incontro pubblico con 3 parlamentari del Movimento 5 stelle: Laura Bottici (Senato), Riccardo Ricciardi (Camera) ed Ettore Licheri (Senato).

«Giovedì 22 settembre - annuncia Giacomelli - siete tutti invitati a partecipare all’incontro con i parlamentari del Movimento 5 stelle. L'evento è aperto a tutti e si svolgerà presso la Sala Eden di Grosseto a partire dalle 16,30. Seguirà un aperitivo a buffet per chiudere questa campagna elettorale con allegria e convivialità tutti insieme».

«Oltre a noi e ai nostri portavoce nazionali - specifica il candidato M5S - abbiamo invitato anche molti rappresentanti di associazioni e categorie produttive che potranno rivolgere domande o proposte ai parlamentari. Presenteremo il nostro programma, le nostre idee per il Paese e per la Maremma e ci confronteremo con tutte le realtà locali, con le associazioni di categoria, con i lavoratori, con le imprese, con tutti i cittadini che vorranno partecipare».

«Prima della fine della campagna elettorale - conclude Giacomelli - un’ultima importante occasione di ascolto e confronto con le realtà locali sulle esigenze delle diverse categorie sociali e dei problemi che affliggono il nostro territorio. Una bella opportunità per noi candidati per conoscere meglio le diverse sfumature locali, ma anche per tutti voi per dire la vostra e portare le vostre idee in Parlamento. Vi aspettiamo».