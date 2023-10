Chiusa la 1ᵃ edizione di The Big One. Un podio tutto Laziale

Orbetello: Un podio tutto laziale per la 1ᵃ edizione di "The Big One" svoltasi domenica 29 ottobre, in laguna ad Orbetello. Ad aggiudicarsi il primo premio, un trofeo originale ed artigianale su legno naturale che riproduce fedelmente una spigola dipinto a mano, oltre a dei premi per un valore superiore ai mille euro, il romano Vincegino Siragusa con una imponente cattura da 68 cm. Al secondo posto il latinense Maurizio Santarelli con una preda da 61,5 cm e al terzo posto il bolsenese Marco Pasquini con la sua cattura da 59,5.





Organizzata dall’Associazione Sportiva Insidefishing in collaborazione con Bolsena Yachting e patrocinata dal Comune di Orbetello "The Big One" si è svolta in concomitanza alla famosa kermesse enogastronomica Gustatus, proprio per valorizzare e far scoprire ai suoi partecipanti i sapori della maremma. La mattinata è iniziata alle ore 6.00 con una leggera brezza di scirocco dalla laguna di ponente, che ha visto la partenza dei kayakeros dall’alaggio nei pressi dell’ottocentesca scuderia sede del centro degustazione de I Pescatori di Orbetello. Suggestivo come sempre il passaggio attraverso il canale che collega la laguna di ponente con quella di levante, che ha visto il fischio di inizio gara alle 8.00 in punto. Cinque le ore di competizione, intense e favorite da un vento deciso e qualche nuvola che non è dispiaciuta ai concorrenti.

«Sono molto soddisfatto dello svolgimento della gara, la manifestazione ha risposto alle aspettative offrendo molte catture di grandi taglie – ha affermato Silvio Smania Presidente di Insidefishing – The Big One verteva proprio sulla cattura del pesce più grosso questo sempre rispettando la filosofia del catch and release, quindi come sempre, cattura, misurazione e rapido rilascio».

L'evento ha vantato la partecipazione di partner ufficiali di rinomate aziende del settore: Bolsena Yachting, Old Captain, Tubertini, Trabucco International, T3 Distribution e Utopia Tackle. «Un appuntamento da ripetere che, con questa formula decisamente nuova, costituisce un allenamento per la cattura di pesci di grandi taglie – ha proseguito Federico Botarelli di Bolsena Yachting – la prossima edizione regalerà delle emozioni più forti per i concorrenti e per noi organizzatori delle aspettative più alte, ma sempre con lo stesso spirito di amicizia, sportivo e goliardico che vuole contraddistinguere The Big One». Molti gli eventi collaterali che hanno regalato un weekend avvincente anche alle famiglie dei concorrenti che hanno potuto visitare il territorio e degustarne sapori, colori e profumi. Prossimo appuntamento in laguna con gli eventi organizzati da Insidefishing, il 3- 4 e 5 maggio 2024 con la famosa competizione Internazionale Branzino The Challenge, invece per chi volesse approfittare di conoscere i sapori maremmani, Gustatus prosegue per le vie di Orbetello fino a mercoledì 1° novembre.