chiudere Kaurismaki e Schrader per chiudere l’anno al Cinema Stella

E in mezzo anche l’anime “Inu oh”

Grosseto: Nel prossimo fine settimana – da giovedì 28 dicembre fino al 1° gennaio – il 31 dicembre il cinema Stella rimarrà chiuso - che accompagna alla fine dell’anno il Cinema Stella darà spazio alla commedia drammatica “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki e al thriller “Il maestro giardiniere” di Paul Schrader. Il film di Kaurismaki candidato ai Golden Globe e premiato al festival di Cannes, racconta due solitudini nella notte di Helsinki. Un operario e una cassiera di supermercato che hanno il desiderio di conoscersi meglio ma un numero di telefono su un foglietto viene perduto e quindi l’incontro viene rinviato mentre la loro situazione economica e sociale non migliora. “Il maestro giardiniere”, ultimo film di Paul Schrade, presentato al festival di Venezia, racconta la storia di Narvel Roth, un meticoloso orticoltore che cura i giardini e i terreni della magnifica e storica tenuta di Gracewood Gardens. Oltre a occuparsi degli esterni della proprietà, l'uomo cerca anche di assecondare sempre i bisogni della sua datrice di lavoro, la signora Norma Haverhill, una ricca vedova. Quando quest'ultima gli chiede di prendere la sua ribelle nipote Maya come nuova apprendista, la tranquilla e mite esistenza di Narvel precipita nel caos, portando a galla oscuri segreti provenienti da un passato che sembrava sepolto per sempre. Come proiezione extra invece è in programma “Inu Oh” sabato 30 dicembre alle 19 e lunedì 1° gennaio alle 19, il cartone animato giapponese di Masaaki Yuasa, un anime musicale da non perdere. Proiezioni: Foglie al vento – giovedì 28 dicembre ore 17 – venerdì 29 dicembre ore 21.15 – sabato 30 dicembre ore 17 – lunedì 1° gennaio ore 21.15 Il Maestro giardiniere Giovedì 28 dicembre ore 21.15 – venerdì 29 dicembre ore 17 – sabato 30 dicembre ore 21.15 – lunedì 1° gennaio ore 17 Inu Oh – sabato 30 dicembre ore 19 e lunedì 1° gennaio ore 19

