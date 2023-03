Chiude la stagione teatrale con lo spettacolo “Fame mia, quasi una biografia”

Pitigliano: Sabato 1° aprile chiude la stagione teatrale “Costellazioni” del Comune di Pitigliano con lo spettacolo “Fame mia, quasi una biografia”, in programma alle ore 21, al teatro Salvini.



“Fame mia, quasi una biografia” è uno spettacolo comico e poetico, di e con Annagaia Marchioro, che racconta la storia di una donna che ha così tanta fame da smettere di mangiare. La fame è un sentimento universale, ovviamente non solo di cibo, ma di storie, d’amore, di vita.

Questo spettacolo parla di cioccolato e di desideri, di ossessioni e denutrizioni. Un percorso di formazione, alla ricerca di sé, ispirato a un romanzo di Amélie Nothomb, con cui ha in comune la crudele ironia. Un inno alla vita dedicato a tutte quelle persone che non credono di bastarsi per essere felici. Il lieto fine, seppur sbilenco e imperfetto, sopraggiunge e ci conforta: si può trovare un senso a questa vita “anche se un senso questa vita non ce l’ha”.

“Fame Mia” ha ottenuto i premi “L’Alba che verrà 2016” e “Giovani Realtà del Teatro 2015 dell'Accademia” d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. Collabora allo spettacolo Gabriele Scotti. La regia è di Serena Sinigaglia ed è una produzione Agidi. La stagione teatrale di Pitigliano è organizzata dal Comune in collaborazione con Centro Culturale "Fortezza Orsini" APS e la progettazione a cura di Ad Arte Spettacoli.

Lo spettacolo sarà affiancato dall’iniziativa “Metti una sera a teatro”: nel foyer del teatro Salvini l'artista locale Fabrizio Corsi esporrà le proprie opere d’arte. Si ringraziano per la collaborazione La Cantina di Pitigliano e il Panificio Celata.

Prevendita on line dei biglietti su https//salvini.adarte.18tickets.it Vendita dei biglietti a teatro il giorno precedente lo spettacolo (ore 17:30-19:30); il giorno dello spettacolo (ore 10:30- 12:30 e 16:00 - 18:00). Info e prenotazioni 350 038 26 85.