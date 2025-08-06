Chiude in bellezza il tour “Toscana calling!” di Gozzi e Pélonquin con l’esibizione insieme alla Bandabardò

Il duo italoquebecchese in concerto sabato 9 agosto a Grosseto, per le “Serate carbonare” e domenica 10 agosto sul palco di Festambiente

Grosseto: Otto tappe in altrettante località della Toscana e, adesso, due appuntamenti per chiudere in bellezza il tour “Toscana calling!”. Andrea Gozzi e Fred Péloquin, il duo che unisce la Maremma al Québec, tornano a Grosseto per due date molto particolari: sabato 9 agosto a Grosseto, per una delle “Serate carbonare”, "house concert" di qualità e domenica 10 agosto per unirsi, sul palco di Festambiente (località Enaoli, a Rispescia) alla Bandabardò, che chiude la manifestazione organizzata, ogni anno, da Legambiente.

Il 9 si terrà un concerto intimo, dove lo storytelling seguirà tutte le canzoni e le storie del duo; i posti sono limitati e si prenota al 347 1961898. Domenica 10 agosto sarà un concerto ad alto tasso energetico a ingresso gratuito.

Gozzi, musicista e musicologo di Follonica che vive e lavora in Canada, e Péloquin, fisarmonicista e raffinato artista québécois, propongono un viaggio sonoro tra le nebbie della memoria e della musica, un incontro tra fantasmi, uno spettacolo, ogni volta, diverso. Nei loro concerti, dirompenti e ispirati, si incontrano gli spiriti di Montréal, dove i due musicisti si sono incontrati e hanno dato vita al loro progetto artistico, e quelli maremmani. Spettacoli dal vivo dove protagonista è quella che loro stessi definiscono “musica espressa”, fatta di improvvisazione, poesia, ironia e una profonda nostalgia condivisa: storie ed emozioni che si intrecciano e uniscono due paesi, il Canada e l’Italia.