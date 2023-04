Cultura Chiude al MuVet la mostra "Il cielo in una stanza" 28 aprile 2023

Redazione Castiglione della Pescaia: Domenica 30 aprile ultimo giorno per poter visitare la mostra che è presente al Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetluonia dal titolo “Il cielo in una stanza” di Johanna Ekmark. L’artista dalle ore 10:00 alle ore 12:00 incontrerà il pubblico proponendo un evento gratuito "Disegnare con la luce”. La fotografa svedese, partendo dalle foto in esposizione, racconterà la propria idea e filosofia di fotografia a cui seguirà una piccola parte teorica sul funzionamento della macchina fotografica. L’evento si concluderà con una passeggiata nel borgo di Vetulonia durante la quale i partecipanti, dotati di propria macchina fotografica o smartphone, saranno invitati a scattare approfittando dei consigli e dei suggerimenti dell’esperta. La prenotazione è obbligatoria telefonando ai numeri 0564948058 0564927241 o tramite mail: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Johanna Ekmark è una fotografa svedese che ha scelto Vetulonia come sua dimora affettiva. Da piccola percorreva le colline fra Vetulonia e Populonia inseguendo le tracce degli Etruschi e inebriandosi del profumo dell’Elicriso lungo la costa sottostante.



