Chirurgia Massa Marittima: "Non convincono le risposte di Giuntini"

Giuntini risponde sui media in modo non convincente almeno secondo Fedeli e Mazzocco.



Massa Marittima: “Dalle sue dichiarazioni - affermano Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli - traspare che la vicenda è venuta alla ribalta solo dopo la nostra denuncia tramite quotidiani e social e, conseguentemente, il sindaco ha interpellato l’azienda e la Regione per avere chiarimenti ed è intervenuto sui media per confermare e dare risposte arrampicandosi sugli specchi. Già questo è un grosso limite che dimostra l’interesse relativo che è stato dato alla vicenda scoperta solo dopo le nostre dichiarazioni.

I problemi sulla chirurgia sono stati segnalati da anni da tutte le forze politiche presenti e non presenti in Consiglio con documenti scritti e interrogazioni, tutto trasmesso all’amministrazione da parte della lista civica Massa Comune, della Lega, del PCI e dei repubblicani, tutti hanno evidenziato le criticità del reparto e le risposte di rassicurazione evidentemente sono state date per raffreddare gli animi ma non hanno dato seguito ad azioni di rilancio del reparto.

“Va tutto bene? Non sembra proprio” proseguono Fedeli e Mazzocco “i chirurghi non sono stati aumentati e 500 in lista di attesa non sono poca cosa. Sul fatto poi che poco meno di 1/3 vengano da Grosseto, come afferma Giuntini, non ci pare una giusta osservazione poiché in sanità non si sta a scegliere o dare precedenze o a giustificare questi numeri con i comuni di provenienza. Sembra quasi che Giuntini copi espressioni andate in voga tempo fa: prima i massetani, poi magari i follonichesi, poi gli altri residenti nelle Colline Metallifere e infine tutto il resto del mondo.”

Per quanto attiene invece la situazione di criticità generalizzata Fedeli e Mazzocco affermano che “se da una parte è vero quanto dichiara il sindaco dall’altra si deve rilevare come invece ad Orbetello Casamenti si muova e ottenga, così come hanno fatto i sindaci di Sorano, Manciano e Pitigliano per il Petruccelli, così come hanno fatto i sindaci Amiatini per l’ospedale di Castel Del Piano e così come fa il sindaco di Grosseto per il Misericordia. Per l’ospedale di Massa e per il distretto di Follonica invece tutti zitti e pezzo per pezzo stanno smontando servizi e prestazioni in una corresponsabilità che non è solo di Giuntini ma dei Sindaci della zona buona parte espressione del PD e nel caso di Giuntini e Termine apicali di enti che dovrebbero gestire queste problematiche”.

“Fatto sta che dopo la telefonata è partito il polverone e – commenta Fedeli – speriamo che Giuntini non faccia come l’elisoccorso di Montieri che quando era sindaco in quel comune si scordò che era stato finanziato e l’intervento venne ripreso per i capelli grazie alla posizione assunta dalle istituzioni del territorio.”

“Senza dubbio i 500, siano massetani o meno, non sono soddisfatti del trattamento riservato che dimostra quanti poco interesse ci sia nel mantenere un sistema pubblico e quanto poco si guardi alla tutela del diritto alla salute pensando soprattutto a cose ed opere che diano visibilità e portino più consensi.”