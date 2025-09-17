Chiesa di Grosseto in festa per un nuovo prete: il vescovo Bernardino ordinerà Ciro Buonocunto

Grosseto: La Chiesa di Grosseto si prepara a fare festa per il dono di un nuovo sacerdote.

Sabato 20 settembre 2025, infatti, nella cattedrale di San Lorenzo, il diacono Ciro Buonocunto riceverà l’ordinazione presbiterale per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo Bernardino.

Il rito avrà luogo alle ore 18.00 all’interno della Messa prefestiva, dalla cattedrale di San Lorenzo. Diretta su Tv9.

Per prepararsi a questo momento, giovedì 18 settembre tutta la comunità diocesana è invitata a prendere parte alla veglia di preghiera, che si terrà in Cattedrale, alle ore 21.00, presieduta dal vescovo Bernardino, che conferirà anche il mandato ai catechisti e agli operatori pastorali delle parrocchie.

Nato a Napoli il 15 ottobre 1998, Ciro è maremmano d’adozione. E’ giunto a Grosseto con la famiglia quando aveva un anno. Nel capoluogo maremmano ha compiuto tutto il suo percorso scolastico e dopo la maturità ha chiesto di entrare nel Seminario vescovile “G.D. Mensini” per verificare la sua vocazione. Tra le sue passioni, il calcio occupa un posto speciale. E qui, inevitabilmente, emerge una nota di colore: Ciro, napoletano di nascita, è un tifoso sfegatato della Juventus. Una scelta che spesso suscita ilarità e bonari commenti. Ma il calcio, per Ciro, è molto più di una fede sportiva: è linguaggio, è ponte, è strumento di relazione.

“Ovviamente – racconta Ciro – avevo preso in considerazione anche altre strade, ad esempio il percorso universitario, per cui la mia non è stata una decisione su due piedi. Ciò che mi ha deciso definitivamente per il Seminario è il prendere atto di una chiamata più profonda che avvertivo nel mio cuore e che mi ha spinto a prendere la decisione di chiedere di essere accolto. Questa mia percezione naturalmente l’ho approfondita non da solo ed ho avuto conferma che corrispondeva al mio desiderio di futuro e al desiderio di essere pieno, contento”.

“Come dico sempre – continua – è una chiamata che percepisci a livello intimo, perché sorge dal cuore. Questo per me è stato fondamentale: è una chiamata che prende tutta la tua persona e alla quale non puoi essere sordo. Se davvero percepisci questo fuoco interiore, che solo Dio piò accendere, devi indagare più a fondo. Io, alla fine, mi sono sentito di assecondare questa chiamata, seppure fra le tante voci e i tanti desideri che un giovane può sentire a 18 anni. Ma quella era la voce che più si faceva spazio in me”.

Compiuti gli studi di teologia presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale e compiuto l’anno pastorale, il 29 giugno 2024 Ciro Buonocunto ha ricevuto l’ordinazione diaconale e ha svolto il suo servizio prevalentemente presso la parrocchia S.G.B. Cottolengo, in Grosseto.

Ciro sarà il quinto seminarista, dal 2020 ad oggi, a ricevere il sacramento dell’Ordine. Prima di lui don Andrea Pieri (2020); don Claudio Bianchi e don Simone Castellucci (2023) e don Alessandro Ortalli (2024). Attualmente i seminaristi sono tre.