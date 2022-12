"Chiediti come mai". In uscita il disco di Paolo Tenerini

Grosseto: Il nuovo progetto discografico di Paolo Tenerini nasce quando il musicista grossetano, che non ha mai smesso di scrivere, decide di pubblicare le sue canzoni tenute in fondo al nel cassetto per anni.

Grazie alla collaborazione con Leonardo Peruzzi, musicista, arrangiatore e preziosa presenza in studio di registrazione, a metà del 2022 prende corpo un vero e proprio progetto solista, che oggi vede la luce con il primo disco: la pubblicazione di "Chiediti come mai", primo singolo, al quale nel 2023 Paolo vorrebbe far seguire l'uscita del suo primo album. "Chiediti come mai", è un brano molto intimo, che parla di amore, di speranza, ma con un'atmosfera e un arrangiamento delicato e essenziale, che rendono la canzone quasi un sussurro in musica. Altri brani sono comunque già in fase di arrangiamento e registrazione e vedranno la luce molto presto.

Paolo Tenerini inizia il suo percorso artistico nei primi anni “80”, cantando e suonando la chitarra in vari gruppi grossetani e contemporaneamente studiando chitarra classica presso la scuola comunale di Grosseto. Sono anche gli anni di fortunate esperienze televisive ma la musica e le collaborazioni con tanti musicisti toscani non si fermano. Nel “2000” scrive il "Grazie Lucio" (Emozioni e canzoni per chi ama Battisti), spettacolo che ha girato per tutta l'Italia e che tutt'ora condivide sul palco con Daniele Sgherri, ricercatore musicale ed autore di libri dedicati alla musica leggera italiana. Negli ultimi anni, altre fortunate collaborazioni lo hanno portato in teatro con i brani di Angelo Branduardi e a cimentarsi in tributi a Morandi, Mogol, De Gregori, da cui è nato "Insieme", tributo allo storico duetto Mina - Battisti. Nel “2018” diventa “Frontman” e cantante solista del gruppo genovese Real Dream, Tribute Band dei Genesis di Peter Gabriel e Phil Collins. Da allora ogni anno sono tante le date nei teatri e piazze italiane con la “Band” ligure.