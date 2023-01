Check up digitale e corso di formazione gratuiti per le imprese al femminile

Lo Sportello per l’Innovazione SPIN di Confcommercio Grosseto lancia la nuova iniziativa “Imprenditrici digitali”



Grosseto: E’ alle imprese al femminile che vogliono dare slancio alla propria attività attraverso il web che si rivolge la nuova iniziativa presentata dallo sportello per l’innovazione Spin della Confcommercio di Grosseto.

“Grazie al progetto Imprenditrici digitali promosso da EDI-Ecosistema Digitale per l’Innovazione di Confcommercio insieme a Terziario Donna Confcommercio – spiega Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - diamo la possibilità alle imprese “in rosa” di poter avere, rivolgendosi a noi, un check up digitale ed un corso formativo entrambi gratuiti”.

“Qualunque attività economica di successo non può prescindere da un utilizzo consapevole del digitale – continua Orlando - social, tecnologie, software, ma anche processi e organizzazione possono essere ottimizzati per accrescere il proprio business, per trovare nuovo pubblico o nuovi mercati. Per la nostra associazione questa offerta da non farsi scappare è anche un modo per far conoscere sempre più lo Sportello per l’Innovazione di EDI che abbiamo attivato in sede a Grosseto, anche se dobbiamo ammettere che è già un punto di riferimento per moltissime aziende sul territorio che si sono affidate a noi anche sul fronte della digitalizzazione”.

Importantissima è la consulenza che si ottiene praticamente subito rivolgendosi al consulente digitale dello Spin di Confcommercio Grosseto: gratuitamente, infatti, le imprese al femminile che ne faranno richiesta avranno un “check up gratuito digitale”, e cioè esperti del settore valuteranno seduta stante la quantità e la qualità della presenza on line dell’impresa. L’incontro si potrà svolgere anche da remoto.

Il check-up si concluderà con l’analisi del report, che individuerà i punti su cui intervenire per migliorare la strategia digitale aziendale.

Non finisce qui.

Successivamente Confcommercio indicherà le iniziative di formazione e di consulenza attivate sempre dallo sportello EDI cucite su misura per l’esigenza delle singole aziende. In questo caso, l’attività formativa si svolgerà a partire da mese di giugno.

Gli interessati possono rivolgersi all’associazione chiamando il numero 0564/470111, oppure scrivere a spin@confcommerciogrosseto.it.