Che cos'è e com'è fatto il mondo virtuale di Decentraland

Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale in cui gli utenti possono sviluppare applicazioni e vivere nuove esperienze.

Che cos’è e come funziona Decentraland?



Una delle principali tendenze future di cui si sta attualmente discutendo è il metaverso. Il metaverso, un universo virtuale condiviso ed interconnesso, potrebbe fungere da rappresentazione virtuale del mondo reale. È possibile utilizzare un avatar digitale per accedere ai metaversi ed esplorare molti luoghi virtuali.

Che cos'è Decentraland? Com’è fatto il suo mondo virtuale? Il metaverso Decentraland si è evoluto come prototipo di realtà virtuale decentralizzata nel metaverso anche grazie al successo della sua crypto nativa MANA. In questo articolo vedremo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere a riguardo, se lo desideri puoi acquistare Decentraland su Young Platform.

Com’è fatto il metaverso di Decentraland?

Prima di comprare Decentraland (MANA), è necessario conoscere i fondamenti del mondo virtuale di Decentraland. Decentraland è descritta come una piattaforma di realtà virtuale in cui gli utenti possono sviluppare applicazioni e vivere nuove esperienze. In Decentraland, gli utenti possono acquistare proprietà virtuali, personalizzarle ed ottenere una prova di proprietà unica. Ethereum è la blockchain su cui è costruita Decentraland, garantendo l'archiviazione sicura di dati vitali come la proprietà di terreni virtuali.

Il fatto che la criptovaluta MANA funga da token nativo rende evidente l'importanza attribuita alla decentralizzazione. Nel metaverso di Decentraland, MANA è il token necessario per acquistare LAND e altri beni e servizi virtuali. Inoltre, il contributo di MANA alla governance basata su DAO di Decentraland è evidente. Gli utenti che hanno in mano MANA possono votare per le aste di terreni, le revisioni delle politiche e i sussidi per i nuovi progetti.

Gli utenti potrebbero dunque usare MANA per esplorare nuove opzioni nel metaverso di Decentraland, che essenzialmente non ha restrizioni.

Il metaverso di Decentraland può offrire attività come uscire con gli amici, interagire tra loro o aprire un'attività commerciale. Inoltre, è possibile costruire un ufficio virtuale, acquistare o vendere beni virtuali e viaggiare in qualsiasi località. Molte aziende stanno già considerando le varie potenzialità del metaverso di Decentraland.





Come funziona Decentraland?

Decentraland non è l'unica piattaforma che sta esplorando il potenziale della tecnologia del metaverso, anzi. Diverse altre aziende hanno utilizzato la tecnologia VR per offrire esperienze uniche e accattivanti nel mondo virtuale. La proprietà è però il punto in cui Decentraland e le altre piattaforme divergono maggiormente. Decentraland è posseduta e governata dagli utenti piuttosto che da una singola organizzazione.

Una delle caratteristiche principali della piattaforma metaverse è la DAO di Decentraland, che garantisce una vera governance decentralizzata. Gli utenti hanno il controllo totale sulle esperienze, sugli oggetti creati o su un particolare pezzo di terreno virtuale.

Gli utenti hanno la piena possibilità di scegliere come interagire con il metaverso di Decentraland, possono acquistare/vendere beni immobili e molto altro ancora. Nel metaverso, possono giocare a una serie di giochi e impegnarsi in varie attività virtuali interagendo con altri utenti. Alla piattaforma sono stati gradualmente aggiunti la comunicazione peer-to-peer, le app decentralizzate (dApp) ed i pagamenti su blockchain. Tutti questi elementi rendono la criptovaluta Decentraland (MANA) davvero interessante per gli utenti.