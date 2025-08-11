Chacarera e Milonga coinvolgenti da non perdere martedì 12 agosto sera a La Bandita di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: martedì sera 12 agosto alla “Sosta del Buttero - La Bandita” a Castiglione della Pescaia, l’appuntamento danzante della Maremma più lungo e coinvolgente di questa estate per coppie e single con la terza dimostrazione, lezione e pratica di Chacarera tenuta dal musicalizador "El varón del tango" Giovampaolo Campodonico e la successiva Milonga d’amor fino a tardi, evento indimenticabile organizzato con la collaborazione dei bravi tangueri Elena Caprai e Fabio Maini.

Racconta il comandante Daniele Busetto da anni promotore della cultura delle danze argentine con articoli e la sua Biblioteca del Tango con tanti volumi in tema presso la sede di Artemare Cub nel Corso di Porto Santo Stefano, la Chacarera come riportano i libri è danza folklorica tipica della zona Nord dell'Argentina, ballo in coppia che si svolge all'interno di un gruppo di altri ballerini e nella sua versione più tradizionale viene suonata utilizzando chitarra, tamburo e violino, negli ultimi anni si è diffuso l'uso di altri strumenti musicali, la base musicale che accompagna questo ballo può essere o esclusivamente strumentale oppure accompagnata da canti, la lingua di questi canti è lo spagnolo o il Quechua santiagueño, un dialetto tipico della provincia di Santiago del Estero.

Serata speciale assolutamente da non perdere dalle 19,30 alla Sosta del Buttero “La Bandita” che ti trova sulla Strada Provinciale del Padule a Castiglione della Pescaia. Bevuta a cinque euro e dalle ore 20 apre il servizio ristorante, per prenotazioni 3332313222 per chi vuole cena a buffet da 15 euro.