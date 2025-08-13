Cultura Chabaloosa live al Puntone per una serata di musica e divertimento 13 agosto 2025

Una band d’esperienza pronta a far ballare e emozionare il pubblico Scarlino: Venerdì 15 agosto alle 21.30 in piazza Dani al Puntone si terrà il concerto dei Chabaloosa, formazione nata dall’incontro di cinque musicisti con una lunga esperienza live e in studio. L’idea che li accomuna è semplice ma potente: unire la qualità di brani di classe alla voglia di far ballare. La scaletta spazia dal rock al pop, con un repertorio che attraversa i grandi successi dagli anni ’90 fino ai giorni nostri, includendo sia brani italiani che internazionali. Con decine di concerti all’attivo in tutta Italia, i Chabaloosa propongono musica che fa muovere i piedi, i fianchi e anche il cuore, promettendo al pubblico del Puntone una serata da vivere fino all’ultima nota. L’ingresso è libero. Produzione Dream Solutions.

