Cerri presenta il suo libro “Di macchia e di morte. Ballata degli ultimi briganti”

Venerdì 20 gennaio, alle ore 17, alla biblioteca comunale Gaetano Badii



Massa Marittima: Proseguono alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima gli incontri dedicati agli scrittori maremmani. Il prossimo appuntamento è venerdì 20 gennaio, alle ore 17, con Filippo Cerri, che presenta il suo libro “Di macchia e di morte. Ballata degli ultimi briganti” edizioni Effequ.

Filippo Cerri è giovane scrittore dal grande talento narrativo, una bella voce potente nel panorama letterario, al suo esordio come romanziere ma già autore di molti racconti pubblicati su riviste importanti. Questa storia ricorda quei racconti narrati attorno al fuoco, che non sono fatti di principesse e di principi ma di terre riarse, di cieli aperti e di boschi fittissimi, di potere inflitto e subito, di vite che cercano di sopravvivere come possono, quando possono.

Sono le storie dei luoghi d’Italia illuminati da una luce violenta e tetra, quella Maremma in cui si muovono i briganti: il biondo Bianciardi, il selvatico Manfredi, Tribunale di Grazia e Giustizia, e sopra di tutti, lo sfuggente Bastiani, modellato sulla falsariga del famoso Tiburzi, Re della Macchia, e numerosi altri figuri le cui storie originano dal vero ma finiscono nella leggenda. Intorno a loro si agitano principi e carabinieri, persone comuni, preti, contadini, carbonai, prostitute, donne e proprietari terrieri. Seguiremo le loro vicende epiche e disperate, li vedremo vivere e morire in un percorso che, in un serrato montaggio da grande epopea western, ci porta dentro la Storia d’Italia e il brigantaggio, e ancora altrove, a conoscere le sorti di personaggi indimenticabili e ad addentrarci in una terra malata che nasconde sotto il suo morbo una bellezza segreta.

Info: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it 0566 906290