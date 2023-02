Cerimonia di premiazione del concorso letterario “Spartaco Compagnucci”

Sabato 4 marzo, alle 17, alla sala Sacchetti, a civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia



Tarquinia: La premiazione della prima edizione del concorso letterario “Spartaco Compagnucci” si terrà sabato 4 marzo, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia. Organizzato dalla Pro loco Tarquinia, con la preziosa collaborazione della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), l’iniziativa dedicata al poeta dialettale tarquiniese, scomparso nel 2012, ha visto oltre 40 partecipanti, che hanno inviato poesie in vernacolo sul tema “Corneto e le sue tradizioni”, suddivisi in tre categorie: la prima riservata ai bambini della scuola primaria e secondaria fino al secondo anno; la seconda agli studenti del triennio delle superiori; la terza agli appassionati di poesia di tutte le età. I vincitori della prima e seconda categoria riceveranno un contributo di 150 euro, mentre i secondi classificati un premio di 100 euro.

Chi si aggiudicherà la terza sezione avrà un cesto con prodotti tipici del territorio tarquiniese. “Alla cerimonia saranno presenti i figli e i nipoti di Spartaco e gli amici che hanno condiviso con lui tanti momenti – dichiarano i volontari della Pro loco Tarquinia -. Il concorso fa seguito alla manifestazione realizzata un anno fa, nel decennale della morte del poeta, che è stato capace di ritrarre in versi, come pochi altri, gli usi e costumi tarquiniesi e di evidenziare il legame tra la città e il suo territorio, la Maremma. La premiazione è aperta a tutti e ci auguriamo che i tarquiniesi possano partecipare numerosi”. La premiazione del concorso letterario “Spartaco Compagnucci” aprirà la quattro giorni della “Festa della Donna e della Poesia” promossa dalla Stas.