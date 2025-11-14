Cerimonia di consegna delle Certificazioni linguistiche Internazionali agli studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano

Orbetello: Sono stati più di 100 gli studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano che quest'anno hanno preso parte alla cerimonia di consegna delle Certificazioni linguistiche Internazionali, alla presenza degli insegnanti, della Dirigente scolastica, gli assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni di Orbetello e Monte Argentario.

Un appuntamento tanto atteso che ogni anno mostra il risultato di un lavoro intenso, faticoso ma anche ricco di soddisfazioni per gli studenti e i loro insegnanti.





«Per voi ragazzi questo pezzo di carta è il simbolo di un desiderio che diventa realtà - ha dichiarato la professoressa di Lingua spagnola Paola Sapienza -, per noi insegnanti è il raggiungimento di un obiettivo, quello di avervi sostenuti ed accompagnati al conseguimento di un piccolo traguardo che sarà trampolino di lancio per il vostro futuro. Continuate con lo stesso impegno e determinazione, lasciando da parte tutti quegli espedienti che adesso vi sembreranno utili per raggiungere il successo, ma che non vi porteranno lontano senza la fatica e l'impegno vostro personale. Continuate a camminare a piccoli passi su questa strada».

«Sono orgogliosa di vedere anche quest'anno – ha aggiunto la Dirigente scolastica Luisa Filippini – tanti ragazzi che hanno conseguito le certificazioni linguistiche, a dimostrazione di quanto questi progetti formativi rappresentino la punta di diamante del nostro Istituto. È bello vedere il lavoro di gruppo che sta dietro l'ottenimento di questi risultati, e la scuola rappresenta un anello importante di questa catena di sinergie che ha il compito di trainarvi verso il vostro futuro. Conoscere le lingue vi consentiraà di affrontare con maggiore preparazione le diversità del mondo in cui viviamo, il mio augurio è di continuare ad andare avanti in questa direzione».

L' ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano è da oltre 20 anni centro autorizzato della British School di Grosseto nella preparazione alle Certificazioni Cambridge, tra le più importanti a livello internazionale. Anche quest'anno era presente alla cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche il Direttore didattico della British di Grosseto, Jonathan Andrew Houston. «Questo del portfolio linguistico è un progetto che non riguarda solo il Polo liceale, ma tutto il nostro Istituto – ha sottolineato Simone Rui, docente di Lingua e Letteratura Iinglese – e siamo molto orgogliosi di avere consegnato anche quest'anno tanti diplomi ai nostri studenti. Vorrei ringraziare le famiglie, che ogni anno supportano i propri figli nel raggiungimento di questo importante obiettivo, e i colleghi docenti. È bello vedere la scuola “viva” e piena di studenti anche nelle ore pomeridiane, una conferma della validità del nostro percorso formativo che ripaga di tutte le fatiche sostenute».





Quest'anno sono state consegnate anche attestazioni a quegli studenti che hanno seguito il programma di mobilità internazionale Erasmus+. Cinque gruppi di docenti e studenti hanno soggiornato in Francia, Finlandia, Spagna e Germania per uno scambio di esperienze che ha portato alla conoscenza di realtà anche molto diverse dalla nostra con le quali instaurare programmi di comunicazione e accoglienza.





«Grazie a voi ragazzi per quello che avete fatto – ha commentato l'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Orbetello Chiara Piccini –, e grazie agli insegnanti per la loro “missione” di accompagnamento in questo percorso di crescita che spesso non viene riconosciuto nel giusto modo. I risultati che si ottengono con l'impegno e la fatica sono quelli che danno sempre maggiore soddisfazione».

«I miei complimenti vanno alla Scuola che vi accompagna sempre nel raggiungimento di questi importanti traguardi – ha concluso l'Assessore Paola Pucino del Comune di Monte Argentario –. Apprezzate sempre i risultati ottenuti con il sudore e la fatica, ritenetevi fortunati di poter avere la possibilità di accrescere il vostro bagaglio culturale grazie a questi progetti formativi».







