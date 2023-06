"Cerco Leopoldo", l'appello della proprietaria

Grosseto: E' scomparso ormai da 13 giorni il gatto Leopoldo, e la sua padrona lo cerca disperatamente. «Ho tentato di tutto - dice -, lo sto cercando da giorni, vicino casa in strada Vigna Fanucci e nella zona del locale D. Park, ma nessun avvistamento, potrebbe essere ovunque, sono disperata, temo che me lo abbiano preso. Sono disposta anche ad una ricompensa per chi me lo riporta a casa».





Chi lo avesse visto, o ne avesse notizie, può contattare Cristiana Carlucci (Tel. 3382850652) o scrivere alla redazione di MaremmaNews (redazione@maremmanews.it)