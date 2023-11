Cercatore di funghi si perde nel bosco, rintracciato con il Gps dai Vigili del Fuoco

Grosseto: Nel primo pomeriggio di oggi attorno alle 14.30 un cercatore di funghi, un sessantottenne fiorentino, ha chiamato il numero di soccorso in quanto essendosi allontanato dal gruppo con cui si trovava, aveva perso l'orientamento e non riusciva più a ritrovare la strada di ritorno.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Grosseto, riusciva ad agganciare il segnale gps del telefonino dell'uomo guidandolo da remoto verso la più vicina strada percorribile con fuoristrada, dove ad aspettarlo c'era una campagnola die Pompieri del comando di Grosseto.

L'uomo attorno alle ore 16.40 veniva intercettato dagli uomini dei vigili del fuoco e accompagnato in località "Il Gabellino", dove ad attenderlo c'era il gruppo di familiari. Fortunatamente solo tanto spavento e stanchezza per l'uomo, che ha percorso diversi kilometri a piedi e in solitudine nel bosco.