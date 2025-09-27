Cercatore di funghi disperso a Montorsaio: ritrovato dai Vigili del Fuoco

L’uomo, 76 anni di Sticciano, aveva perso l’orientamento nei boschi; le ricerche si sono concluse positivamente grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. (immagini di repertorio)

Montorsaio: Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti nella zona boscata di Montorsaio (GR) per la ricerca di un uomo di 76 anni, residente a Sticciano, che si era perso mentre cercava funghi.

La moglie, dopo l’ultimo contatto telefonico alle 15:15 in cui l’uomo aveva riferito di non riuscire più ad orientarsi, ha lanciato l’allarme. La sala operativa ha tentato più volte di richiamarlo senza esito, avviando subito le ricerche.

Grazie al lavoro della squadra dei Vigili del Fuoco e al supporto dei Carabinieri, l’uomo è stato individuato e raggiunto in buone condizioni di salute, dopo essere finalmente riuscito a fornire la sua posizione.

Un intervento concluso positivamente che dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di soccorso.