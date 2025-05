Centro storico ostaggio delle bici: il PCI sollecita soluzioni concrete e coinvolgimento delle attività commerciali.

Grosseto: A distanza di un anno si torna a parlare delle biciclette parcheggiate in modo indisciplinato nel centro storico. E' evidente che la soluzione non è stata trovata e sembra sia difficile da risolvere.

A suo tempo, tutti i candidati Sindaci - afferma Daniele Gasperi dalla segreterie del PCI - , più o meno, esposero le proprie idee riconoscendo che il "problema", con diverse sfumature andava superato. Tutto adesso diventa opinabile, ma la conclusione positiva rimane lontana. Gli incontri effettuati con le categorie interessate, speriamo abbiano sortito buoni propositi, ma tutt'oggi non si riscontrano risultati.

Serve, a nostro avviso - continua Gasepri - , una progettazione che già in tempi, non interessati da campagne elettorali, avevamo suggerito, quello cioè di intraprendere un percorso con le attività commerciali per valutare una messa in opera di rastrelliere compatibili con il sistema storico-architettonico del centro storico (parte alta e bassa della città); la creazione di aree, tra parte alta e bassa, funzionali, custodite e in sicurezza.

Crediamo che siano abbastanza attuabili - conclude Daniele Gasperi - e sono anche i rimedi consigliati dalla parte attiva della città, nonché dai cittadini che si sono interessati al "problema", che tale non deve essere, ma una risorsa da sviluppare.