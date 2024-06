Grosseto: Da questa mattina il centro storico di Grosseto vede la presenza di due ispettori ambientali.

Si tratta di risorse individuate dal Comune per sensibilizzare i cittadini riguardo le pratiche corrette di smaltimento dei rifiuti e pulizia delle deiezioni canine e per informare sul divieto di gettare mozziconi di sigaretta in terra. Inoltre è stata avviata una pulizia straordinaria di diverse aree del centro cittadino.