Centro Storico.,Guidoni FDI: “Importanti spunti e proposte da parte di associazioni"

Capogruppo Andrea Guidoni: “E’ stato un momento di incontro molto costruttivo per il bene della città”



Grosseto: “Siamo tutti ben consapevoli che il centro storico, il nostro “salotto Buono” della città debba proseguire nell’essere il fulcro attrattivo per il turismo, la cultura e per tantissime altre attività, ma anche per famiglie, cittadini e per tutte le categorie commerciali e imprenditoriali che gravitano all’interno della cinta muraria”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Grosseto, Andrea Guidoni alla luce dell’incontro avvenuto giovedì 6 aprile nella sala del consiglio comunale, tra il sindaco e tutta la giunta, con i vari rappresentanti delle categorie e associazioni cittadine.





“Molto è stato fatto in questi anni dalla giunta Vivarelli Colonna per incentivare la vivibilità e le iniziative da fare nel Centro Storico. Per questo, proprio all’inizio dell’attuale consiliatura, a differenza del passato, è stato creato un apposito assessorato al Centro storico e uno dedicato alle Tradizioni popolari, che focalizzasse maggiormente le attività in centro pulsante della città”.

“La giunta comunale, con questo primo esperimento di “giunta aperta”, in questa prima fase ha recepito e ascoltato i suggerimenti, le lamentele, le istanze, ma anche le proposte di tutte le Associazioni di categoria, e di Istituzioni come quella della Camera di Commercio del Tirreno e molte altre. All’incontro odierno di ascolto farà seguito una seconda fase in cui verrà fatta una sintesi tra le proposte ed idee oggi espresse con quelle che la giunta comunale ha già in mente, andando a tracciare un importante strada condivisa, un costruttivo dialogo per il bene di tutta Grosseto”, conclude Andrea Guidoni, capogruppo FDI comune Grosseto.