Centro sportivo di Roselle, la posizione di Amedeo Gabbrielli (FI)

Grosseto: "Ho letto sulla stampa locale gli interventi del sindaco Vivarelli Colonna e del patron dell'Us Grosseto Gianni Lamioni in merito al centro sportivo di Roselle, e vorrei anch'io come politico (consigliere comunale Forza Italia Ppe) e di sportivo (esperienze nello sport come tecnico e dirigente), intervenire sulla questione", a parlare è Amedeo Gabbrielli, capo gruppo Forza Italia in consiglio comunale.







"Lo sviluppo della città passa anche attraverso i successi sportivi che possono dare visibilità a Grosseto e al suo territorio. Personalmente credo che sia necessario sostenere chi, con passione, competenza e grande impegno economico, si sta impegnando per rilanciare lo sport cittadino alla guida dell'Us Grosseto, club militante nel campionato di Serie D. Il mio appello accorato è che in questa fase importante, tutta l'imprenditoria locale e le istituzioni si stringano attorno a un grande imprenditore come Giovanni Lamioni, uno che ha saputo creare dal niente una holding dai grandi numeri. Dunque, chi meglio di lui può risollevare le sorti unioniste? Per questo, penso che vada trovata una soluzione adeguata per implementare e valorizzare il centro sportivo di Roselle, al momento un'opera incompiuta e dai costi di gestione troppo alti. La struttura va resa più funzionale e appetibile. Occorre dotare l'impianto di pannelli solari per abbattere i costi energetici, serve un altro spogliatoio, c'è la necessità di un campo ulteriore e va potenziato il ristorante ampliandolo esternamente con un gazebo chiuso per aumentare i posti a sedere. Ci sono, poi, altri interventi strutturali da effettuare, pertanto è giusto che il Comune di Grosseto, proprietario del centro sportivo unionista, si sieda attorno a un tavolo con la proprietà dell'Us Grosseto per trovare la soluzione definitiva ai problemi rappresentati nel solo ed esclusivo interesse della cittadinanza", conclude Gabbrielli.