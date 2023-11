Centro raccolta rifiuti, in Consiglio comunale l'approvazione della bozza di Protocollo d'intesa

L'accordo tra Comune, ATO Toscana Sud e SEI Toscana prevede un finanziamento di quasi 500mila euro da fondi PNRR erogati dal MASE



Castiglione della Pescaia: Per il territorio di Castiglione della Pescaia arriva a compimento un importante progetto di riqualificazione ambientale. Si tratta dell'ampliamento dell'area dell'isola ecologica situata lungo la strada provinciale del Padule, che porterà ad un implemento e miglioramento dei servizi erogati dal Comune.

L'Amministrazione porterà in Consiglio comunale, giovedì 30 novembre, l'approvazione della bozza di Protocollo d'intesa per la realizzazione del centro raccolta rifiuti.

«La realizzazione del centro di raccolta - afferma il delegato all’ambiente Fabio Tavarelli - rappresenta uno dei pilastri del piano di riorganizzazione del sistema di raccolta voluto dall'amministrazione Nappi per promuovere la differenziata sul territorio e al contempo efficientare il servizio ai più alti livelli della moderna tecnologia».

«Finalmente arriva a compimento - conclude il sindaco Elena Nappi - il complesso iter che porta alla riqualificazione della nostra vecchia isola ecologica che da sempre è un punto di riferimento per la cittadinanza ma che da anni non era più in linea con le esigenze dei suoi fruitori e dell’evoluzione della raccolta differenziata. Grazie agli uffici per il lavoro svolto, all’Ato Toscana Sud che ha presentato il progetto nel PNRR ed a Sei toscana che lo realizza, così avremo finalmente il centro di raccolta che il nostro paese si merita».

Il progetto, presentato da ATO Toscana Sud, è finanziato dal MASE, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite fondi PNRR sulla transizione ecologica per un importo di quasi 500mila euro.

Con il protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune di Castiglione della Pescaia, ATO Toscana Sud e SEI Toscana, sarà possibile procedere con i lavori di ampliamento del centro di raccolta rifiuti che, in base al cronoprogramma stabilito, potrebbero arrivare a completamento entro il 2024.