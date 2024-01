Finanza Centro Impiego Follonica: professioni in sala bar e cucina, porta il tuo curriculum 20 gennaio 2024

Follonica: L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - Centro per l’Impiego di Follonica organizza una giornata per incontrare candidati interessati alle molte opportunità disponibili sul nostro territorio nei settori sala, bar e cucina.

Porta il tuo cv e fai un colloquio con un operatore specializzato in ricerca attiva del lavoro. L'appuntamento è per il 23 gennaio in Via P. Nenni a Follonica, con orario 09/12,30 e 15/16,30. Se impossibilitati a partecipare è possibile inviare il curriculum a serviziimprese.follonica@arti.toscana.it Oggetto "open day sala bar e cucina" Per informazioni contattare serviziimprese.follonica@arti.toscana.it Tel 05519985082

