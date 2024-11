Centro abitato di Ansedonia, via libera all'abbassamento dei limiti di velocità

In arrivo anche 5 attraversamenti pedonali rialzati posti a protezione della sicurezza delle categorie di utenti più deboli

Orbetello: Il limite massimo di velocità sulle strade del centro abitato di Ansedonia si abbassa da 50 a 30 Km orari: il parere favorevole è arrivato dalla giunta del Comune di Orbetello nei giorni scorsi, in risposta alla richiesta del Consorzio Strade Vicinali di Ansedonia, volta a implementare la sicurezza dei pedoni.

Il Consorzio Strade Vicinali di Ansedonia, a oggi è responsabile del mantenimento delle sedi stradali e della segnaletica, anche all’interno del perimetro che delinea il centro abitato della frazione:« Inoltre il Consorzio – spiegano dall'amministrazione comunale - ha in carico le relative spese, per le quali il Comune di Orbetello concorre nella qualità di associato nella misura massima consentita, corrispondente al 50% delle spese totali, pur restando la Polizia Municipale responsabile della disciplina della circolazione e dell’emanazione degli atti di riferimento in tutto il territorio del Comune di Orbetello per le strade di competenza dell’Ente, quindi anche quelle comprese nel centro abitato di Ansedonia».

La richiesta di revisione del limite di velocità avanzata dal Consorzio è pervenuta all'Ente nei mesi scorsi: «La revisione del limite di velocità riguarda il centro abitato di Ansedonia – proseguono dall'amministrazione – e prevede l' abbassamento a 30 km/h rispetto a quello attualmente vigente di 50 km/h, previsto genericamente dalla normativa nazionale. Nel corso dell’istruttoria della Polizia Municipale è emerso che l’abbassamento del limite di velocità è anche propedeutico all’ulteriore volontà del Consorzio di realizzare cinque attraversamenti pedonali rialzati sulla viabilità principale, per i quali è stata inoltrata all’ente una successiva documentazione».

La giunta ha determinato il via libera dopo il parere favorevole arrivato dal comandante della Polizia Municipale, il dottor Carlo Poggioli: «Parere favorevole all’abbassamento del limite di velocità – chiarisce l'amministrazione - in quanto la richiesta è conforme alla direttiva ministeriale di riferimento per i limiti di velocità cosiddetti “localizzati” e parere favorevole è arrivato anche per il posizionamento dei cinque attraversamenti pedonali rialzati, in quanto considerati utili a migliorare la salvaguardia della sicurezza dei pedoni».

Anche la giunta ha quindi espresso il proprio parere favorevole in quanto: «l’abbassamento del limite di velocità per i veicoli dai 50 km/h ai 30 km/h richiesti – concludono gli amministratori - è utile alla miglioria della sicurezza stradale e propedeutico alla successiva realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati posti a protezione della sicurezza delle categorie di utenti più deboli».