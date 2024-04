Cronaca Centri prelievi della provincia di Grosseto, aumentano le disponibilità per la prenotazione 1 aprile 2024

1 aprile 2024 612

612 Stampa

Redazione

Grosseto: Aumentano gli slot in prenotazione nei centri prelievi della provincia di Grosseto. Per evitare ai cittadini di trovare code, l’Asl Toscana Sud Est consiglia di optare sulla prenotazione piuttosto che sull’accesso diretto, riservato solo alle urgenze. I posti in accesso diretto, infatti, saranno limitati. Si comunica anche che, a partire dal 5 aprile, il centro prelievi di Follonica aprirà alle 7.30 e non più alle 7. È possibile prenotare nei centri prelievi grossetani sul portale: https://zerocode.sanita.toscana.it/ oppure utilizzando la app Toscana Salute, in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi. Le persone che invece sono sprovviste di smartphone o computer possono telefonare al numero verde gratuito 800500483 del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Azienda Sanitaria della provincia di Grosseto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 18, ed effettuare la prenotazione tramite l’operatore. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Centri prelievi della provincia di Grosseto, aumentano le disponibilità per la prenotazione Centri prelievi della provincia di Grosseto, aumentano le disponibilità per la prenotazione 2024-04-01T12:47:00+02:00 156 it Centri prelievi della provincia di Grosseto, aumentano le disponibilità per la prenotazione PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/05/11/20170511234218-2fee76e6.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/05/11/20170511234218-2fee76e6.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 01 Apr 2024 12:47:00 GMT