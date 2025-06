Centri estivi comunali da 1 a 14 anni

Nido estivo, Infanzia Estate, ludoteca estiva per i più grandi: i centri estivi comunali hanno dato risposta a tutte le richieste delle famiglie cecinesi.

Cecina: In totale sono oltre 500 i bambini che frequenteranno i vari servizi messi a disposizione dal Comune per aiutare le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole.

“Abbiamo ricevuto più domande dell’anno precedente, in particolare per l’Infanzia, e sono state messe a disposizione spazi e risorse ulteriori per formare, praticamente, una sezione in più - sottolinea la sindaca Lia Burgalassi -. L’estate, lo sappiamo bene, può essere un periodo difficile per le famiglie, in particolare nel nostro territorio dove molte persone e attività sono impegnate nel turismo e nella stagione estiva, motivo per cui come Comune abbiamo investito sui centri estivi comunali per offrire una soluzione a costi accessibili e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie”.

Fantasia Estate è il progetto estivo della ludoteca comunale, sette settimane dalle 8 alle 13, tra la ludoteca e il palazzetto dello sport, per i bambini dai 6 ai 14 anni al costo di 30 euro settimanali. Le domande ricevute sono state 268: a tutti è stata garantita la settimana scelta come prima priorità, a chi ha chiesto più di una settimana sono state garantite almeno due settimane. In media ogni settimana Fantasia accoglie 55 bambini e bambine.

Infanzia Estate è invece il servizio per bambini e bambine tra i 3 e i 6 anni residenti a Cecina e già iscritti alle scuole dell’infanzia del territorio. Viene svolto all’asilo Aquilone nei mesi di luglio e agosto dalle 8 alle 14 con mensa. Ai genitori viene richiesta una quota mensile di 50,00 euro a cui va aggiunta la quota mensa (con riduzioni e esenzioni in base all'Isee). Per l’Infanzia Estate sono arrivate 125 domande per il mese di luglio e 77 per il mese di agosto, in aumento rispetto allo scorso anno ma sono state tutte accolte e nessuna famiglia è rimasta in lista di attesa.

Per i più piccoli , dai 12 ai 36 mesi, è attivo il servizio Nido Estate al nido comunale Pollicino dalle 8 alle 14 con servizio mensa nei mesi di luglio e agosto. Per chi ha Isee inferiore ai 35mila euro la retta è di 238 euro mensili. Sono arrivate 53 domande per il nido estivo di luglio e 37 per il mese di agosto, anche in questo caso in aumento rispetto all’anno precedente. In lista di attesa ci sono quattro bambini residenti che non frequentano i nidi comunali.

Gli elenchi degli ammessi sono pubblicati sul sito del Comune, per ulteriori info è possibile rivolgersi al Comune Amico.