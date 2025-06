Centri estivi 2025: chiusura iscrizioni e informazioni operative

Manciano: Le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Manciano chiuderanno domenica 15 giugno 2025. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni, richieste di modifica dei turni o rimborsi per rinunce successive. Non sono previste deroghe. Successivamente alla chiusura delle iscrizioni, l’ufficio competente invierà gli avvisi di pagamento relativi ai periodi scelti al momento dell’iscrizione. L’organizzazione dei centri estivi, compreso il personale impiegato, viene definita sulla base delle iscrizioni pervenute: da ciò dipende anche un uso responsabile delle risorse pubbliche.

«L’Amministrazione comunale – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini – intende accogliere tutte le domande, ma ciò è possibile solo garantendo chiarezza e correttezza nella fase di iscrizione. Si sottolinea pertanto che non è ammesso iscriversi a tutti i turni con l’intenzione di richiederne successivamente la modifica, in quanto l’avviso di pagamento verrà inviato direttamente in base alle scelte effettuate entro il 15 giugno. Ringraziamo tutte le famiglie per la collaborazione».