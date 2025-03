Centri estivi 2025: 70mila euro per le famiglie, nuove tariffe e organizzazione ottimizzata

Accolte le indicazioni dei genitori: equiparazione delle quote per i non residenti iscritti alle scuole di Manciano, centri aperti a luglio e agosto e suddivisione per fasce d’età

Manciano: L'Amministrazione Comunale di Manciano conferma il proprio impegno nel garantire alle famiglie un servizio di centri estivi efficiente e inclusivo, accogliendo le indicazioni emerse dal questionario online rivolto alle famiglie.

Le domande promosse dall’assessorato al Sociale, con il vicesindaco Roberto Bulgarini, hanno ottenuto l’interesse dei cittadini che hanno partecipato numerosi.

La delibera di Giunta numero 37 del 4 marzo 2025 ha infatti recepito le preferenze espresse dai cittadini, apportando importanti miglioramenti all'organizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzi orientativamente nella fascia di età dai 3 ai 13 anni, ossia di tutti i bambini e ragazzi dalla scuola materna alla secondaria di primo grado. L’investimento dell’Amministrazione per i centri estivi 2025 ammonta a 70.000 euro, a testimonianza della volontà di offrire un servizio di qualità a un costo accessibile per le famiglie.

Tra le novità principali, c’è l’equiparazione della quota di compartecipazione per i bambini non residenti ma iscritti alle scuole di Manciano, che pagheranno la stessa tariffa dei residenti: 50 euro a settimana, anziché la tariffa maggiorata prevista per i non residenti esterni al circuito scolastico comunale, 70 euro. Un segnale di attenzione verso le famiglie che, pur non risiedendo nel Comune, hanno un forte legame con il territorio attraverso il percorso scolastico dei propri figli.

Inoltre, su specifica richiesta delle famiglie, i centri estivi si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto, un periodo fondamentale per il supporto ai genitori che lavorano nel settore turistico e che hanno necessità di servizi educativi e ricreativi durante l’alta stagione. Altra novità rilevante è la suddivisione in fasce d’età (3-6 anni e 7-13 anni), garantendo così attività più adatte alle diverse esigenze dei bambini e ragazzi.

«La partecipazione delle famiglie è stata fondamentale per definire un servizio che risponda ai bisogni reali della nostra comunità – dichiara il vicesindaco e assessore al Sociale Roberto Bulgarini –. Il questionario ha permesso di raccogliere suggerimenti preziosi che ci hanno aiutato a modellare un’offerta più adeguata, garantendo un supporto concreto ai genitori e, allo stesso tempo, un’esperienza educativa e stimolante per i bambini. L’Amministrazione comunale è vicina alle famiglie e lavora con impegno per offrire servizi sempre più efficienti e inclusivi: crediamo che dare supporto durante l’estate ai genitori sia essenziale e per questo investiamo circa 70mila euro nel servizio. Il prossimo step riguarderà l’affidamento del servizio. Voglio ringraziare tutte le famiglie che hanno risposto al questionario dandoci la possibilità di migliorare l’offerta. Inoltre stiamo lavorando anche ad altri progetti rivolti ad altre fasce d’età e presto informeremo i cittadini».

I centri estivi seguiranno una fascia oraria dalle 08.00 alle 15.00, con pranzo incluso. Le attività proposte, come richiesto dalle famiglie, includeranno momenti ludico-ricreativi, sport, educazione ambientale, apprendimento di una lingua straniera e uscite alla scoperta del territorio.