"Centri estivi 2023", interviene il gruppo consiliare di minoranza Tutti per Manciano

Manciano: Al via le domande per i centri estivi a Manciano. Possono essere presentate da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio, e saranno accolte solo le prime 20 richieste. L'avviso di partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Manciano.



Il gruppo consiliare di minoranza chiede al Sindaco Morini di intervenire sulla tematica dei centri estivi e di prendere provvedimenti immediati per modificare i criteri di ammissione e il quantitativo di posti disponibili. «L'enorme ritardo della pubblicazione del bando - si legge nella nota - ha compromesso una corretta programmazione del servizio e questo non è accettabile. Il centro estivo rappresenta un servizio essenziale per le famiglie che durante i mesi estivi si trovano in estrema difficoltà a conciliare il lavoro con le esigenze dei propri bimbi.

20 posti per tutto il territorio comunale sono una cifra totalmente insufficiente e con l'annuncio fatto dalla pagina ufficiale del Comune di Manciano si è superato ogni limite.

Come si può individuare nella tempistica di invio il criterio di ammissione principale? C'è stato un errore di comunicazione oppure sarà realmente così?

Da settimane stiamo seguendo l'evoluzione dei centri estivi e come abbiamo garantito alle numerose famiglie che ci hanno contattato, porteremo all'attenzione di tutti i consiglieri nel consiglio comunale odierno la problematica. Ma visto le ultime evoluzioni e i tempi annunciati, chiediamo pubblicamente al Sindaco Morini di intervenire prima che sia troppo tardi e di fermare questa follia».