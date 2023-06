Sport Centri di avviamento allo sport del Coni: festa finale per i Condor 9 giugno 2023

Redazione Maira Ottobri, presidente Condor: “Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più i bambini allo sport. Vogliamo ringraziare tutti i presenti e le associazioni che hanno collaborato con noi”

Grosseto: Si è conclusa la fase finale dei centri di avviamento e orientamento allo sport del Coni, organizzati nell'impianto sportivo di Arcille dai Condor, grazie alla collaborazione di varie associazioni della provincia di Grosseto. “Il nostro obiettivo è quello di avvicinare sempre più bambini allo sport – ha spiegato Maira Ottobri, presidente dei Condor – aumentando le attività e le esperienze motorie nella nostra provincia. Quest’anno abbiamo incentrato il progetto sugli schemi motori e ogni associazione ha inviato il proprio progetto alla sede regionale di Firenze. L’altro percorso fatto è stato sugli adattamenti per le persone ipovedenti; la valutazione finale dei centri di avviamento e orientamento dello sport è stata positiva, e di questo ne siamo stati felici. Ci teniamo a ringraziare tutti i bambini e i loro genitori che hanno partecipato e, chiaramente, le associazioni che hanno collaborato con noi”. Alla manifestazione finale hanno partecipato, oltre ai Condor, la Nuova Arcille, l’Invictasauro e l’Invicta pallavolo. Durante la giornata i bambini hanno giocato a calcio, pallavolo, ginnastica e flag football, divertendosi e concludendo con una merenda finale insieme ai genitori presenti. Questo percorso, cominciato nel 2016, sarà riproposto anche il prossimo anno a tutti i bambini che vorranno partecipare.

