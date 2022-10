Cento candeline per la bibbonese Luisa Ribechini

Bibbona: Una vita trascorsa tra i bambini, prima come bidella poi come addetta alla mensa, sabato ha festeggiato 100 anni tra l’affetto della famiglia: sua figlia, Ida Bini, i suoi due nipoti e tre bis-nipoti. ‘La festa del secolo’ per Luisa Ribechini, bibbonese dal 12 Ottobre 1922, “da qualche anno vive con me a San Vincenzo a causa del Covid però la sua intenzione – spiega la figlia Ida – è quella di tornare a Bibbona, dove è nata e cresciuta. Ogni due settimane la accompagno dal dottore e al cimitero a trovare suo marito, mio padre morto quando io avevo solo 3 anni. Mi ha cresciuta da sola e questa festa ha un valore particolare per me, un doppio riconoscimento”.

Trattiene l’emozione la signora Ida, un’emozione che i familiari della signora Luisa hanno trasmesso durante la festa di compleanno organizzata sabato pomeriggio e alla quale, a sorpresa per la signora Luisa, ha preso parte anche il Sindaco, Massimo Fedeli. “Fa sempre piacere partecipare a feste del genere perché danno il senso della vita vissuta, del peso specifico delle scelte – sottolinea il Sindaco, Fedeli - e dei rapporti familiari, che sono quelli che danno calore e colore alla vita. Voglio fare ancora tanti auguri alla signora Luisa e alla sua famiglia”. Cento anni di cui la donna è ben consapevole, cosciente e “con una memoria migliore della mia – riprende la figlia Luisa, nonostante sia ipovedente da 15 anni però riconosce tutti dalle voci e i tanti messaggi d’auguri , le targhe e i regali ricevuti sono il segno di una vita spesa bene”.