Grosseto: Cento candeline per la professoressa Giuliana Brilli Bertini. Il 15 agosto, infatti, compie 100 anni l'insegnante che ha formato, per più di quaranta anni, generazioni di studenti grossetani. Laureata in matematica, ha concluso il suo percorso lavorativo negli anni Ottanta, al liceo scientifico "Guglielmo Marconi" di Grosseto.

Sposata con Francesco Bertini, anche lui docente di matematica scomparso nel 2011, ha studiato a Roma e in seguito ha sempre insegnato e risieduto a Grosseto e, in estate, a Marina di Grosseto dove proprio domani la festeggeranno i figli, i nipoti e tutti i parenti. Appassionata e tenace, la professoressa Brilli gode ancora di ottima salute: recentemente ha contratto il Covid, che ha superato in pochi giorni. In questi giorni, in occasione di questo importante compleanno, sta ricevendo molte manifestazioni di affetto. Per questo, ringrazia di cuore tutti gli amici e gli ex alunni che festeggeranno con lei il traguardo dei cento anni.