Centenario di Mario Grossi lo scienziato maremmano che ha una targa su Marte

Presso l'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle ore 21:30 previa prenotazione.

Grosseto: Questa serata è dedicata alla commemorazione del centenario della nascita di Mario Grossi, illustre maremmano e pioniere della ricerca spaziale e della conquista dello Spazio. L'evento intende celebrare la sua figura e il suo fondamentale contributo scientifico, sottolineando inoltre la significativa connessione tra la sua attività di ricerca presso lo Smithsonian Astrophysical Observatory e l'Osservatorio Astronomico di Grosseto, luogo che ospita questo ricordo. Un'occasione per riscoprire l'eredità di un pioniere dello Spazio nella sua terra d'origine, mettendo in luce i legami – come Grossi stesso amava definirli – tra ricerca, territorio e la grande avventura umana oltre i confini terrestri.

Grossi ha una targa con il suo nome su Marte, ma come diceva lui «Non c'è solo il mio, c'è anche quello di altri 100 colleghi». Insomma, lo scienziato non ha mai voluto prendersi i meriti delle sue scoperte o dei progetti riusciti, a lui bastava che funzionassero.

Biografia relatore: Andrea Luschi cugino di secondo grado di Mario Grossi, è oggi il curatore dell'archivio di Mario Grossi in Italia. Questa collezione assume un valore particolare, potenzialmente unico, a seguito della perdita dell'archivio principale di Grossi nella sua abitazione di Cambridge, distrutta da un incendio nel 2014. Essendo il cugino più giovane e forse l'unico sopravvissuto della sua generazione familiare, ha avuto un rapporto privilegiato con Mario, il quale condivideva con lui dettagli approfonditi sulla sua attività di ricerca. Questa vicinanza intellettuale culminò con l'invito diretto da parte di Grossi ad assistere al lancio del secondo satellite Tethered (TSS-1R) a Cape Canaveral, un'esperienza talmente significativa da ispirare l'indirizzo email personale del relatore (tss1r@yahoo.it), che egli stesso definisce un omaggio a un 'satellite di famiglia'.

Seguiranno meteo permettendo l'illustrazione della Volta Celeste e le osservazioni dai telescopi. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com