Centenario Aeronautica Militare: il 4° Stormo presenta il programma degli eventi

Vedi il video dell'incontro in Comune di Grosseto

Grosseto: Giovedì 23 febbraio, il Comandante del 4° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare, Colonnello Filippo Monti ha presentato, nella suggestiva cornice della Sala del Consiglio Comunale di Grosseto, il programma completo degli eventi, organizzati dal 4° Stormo, che lungo tutto il 2023 interesseranno la città e che saranno volti a celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare che ricorrerà ufficialmente il 28 marzo.







La cerimonia, iniziata con l’Inno Nazionale suonato dai musicisti Alessandro Golini e Paolo Batistini, è proseguita con la presentazione, da parte del Colonnello Monti, delle varie iniziative, che rappresenteranno una importante opportunità per far conoscere il 4° Stormo e l’Aeronautica Militare. Dagli Open Day dell’aeroporto, agli eventi espositivi presso i centri commerciali “Aurelia Antica” e “Maremà” passando per i concerti musicali e la maratona fino alla “Notte Blu” presso il centro storico della città.





“ Far sapere cosa facciamo, quali sono i nostri valori e i nostri ideali e le capacità che mettiamo al servizio dei cittadini e delle Istituzioni“. Queste le parole del Colonnello Monti che ha poi proseguito il proprio intervento ricordando l’importante legame dello Stormo con la Città di Grosseto e con il territorio maremmano, una vicinanza da sempre costantemente testimoniata soprattutto nei momenti di emergenza in cui l’Aeronautica Militare è intervenuta per dare il proprio supporto con personale, mezzi e capacità.

Tutti gli eventi organizzati per il Centenario rientrano nel progetto di beneficenza “Un dono dal cielo per AIRC”, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC.

Ai link di seguito i video:

Video Centenario: https://we.tl/t-tKv5PymKYn

Video 4° Stormo: https://we.tl/t-82Fg5bBBGB