Follonica: La città di Follonica ha festeggiato i cent'anni del partigiano combattente Gennaro Barboni e gli ottant'anni della Liberazione di Follonica. Per celebrare al meglio queste importanti ricorrenze, il Comune di Follonica, la sezione Anpi Virio Ranieri di Follonica e il provinciale Norma Parenti hanno organizzato in collaborazione una grande festa alla Fonderia Leopolda. L'evento ha il patrocinio della Provincia di Grosseto.

Tutta la città ha partecipato ai festeggiamenti con Claudio Bellucci, presidente della sezione Anpi di Follonica, il sindaco Andrea Benini, l'assessora alla Memoria della Regione Toscana Alessandra Nardini, Luciano Gianluca Calì, presidente provinciale Anpi e Michele Petraroia, dirigente Anpi Nazionale. La festa si è conclusa con la musica dei Sonatori della Boscaglia e con un buffet offerto. L’evento intende dare il giusto riconoscimento ad un partigiano combattente, che ha contribuito alla liberazione dal nazifascismo.

«Un augurio grande a Gennaro Barboni, il nostro partigiano combattente che ha raggiunto cento anni – dice il sindaco Benini –. Il compleanno di Gennaro sarebbe stato il 16 gennaio scorso, ma in quell'occasione lo abbiamo lasciato alla sua famiglia. Abbiamo voluto festeggiare in un altro momento insieme a lui e a tutta la città questo importante traguardo».

«A nome dell'intera comunità dell'Anpi – ricorda Calì – ha una forte valenza simbolica e politica esprimere gratitudine ad un centenario davvero speciale, un partigiano combattente che si impegna ogni giorno, letteralmente da cento anni, ad infondere coraggio ed energie ad ognuno di noi per difendere libertà e democrazia, conquistate grazie alla Resistenza. L'appuntamento pubblico aperto alla cittadinanza sarà pertanto l'occasione per festeggiare e ringraziare, insieme, un vero patriota che ha contribuito a costruire la nostra Repubblica, democratica ed antifascista».

Barboni è nato a Matelica, nelle Marche, il 16 gennaio 1924 e, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si è arruolato nelle formazioni partigiane della zona, entrando a far parte del primo Battaglione Mario, comandato dal triestino Mario Depangher. Nel dopoguerra si è dedicato alla politica come presidente della sezione del Partito Comunista Italiano nella sua città natale, divenendo poi deputato nel 1975, subentrando all'uscente Renato Bastianelli. Follonica diviene poi la sua città, dove per diversi anni ha diretto la sezione dell'Anpi.