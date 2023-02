Censimento delle botteghe storiche di Montefiascone

Montefiascone: L’Amministrazione Comunale di Montefiascone comunica l’avvio del censimento delle botteghe e delle attività storiche ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale.

"Attraverso l’iscrizione nell’elenco regionale - si legge nella nota ufficiale del Comune -, le botteghe e le attività che risulteranno in possesso dei requisiti, potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all’art. 4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all’art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022. Come amministrazione abbiamo l’obbligo di salvaguardare le botteghe e attività che ormai rappresentano una tradizione per Montefiascone".

Maggiori informazioni sono presenti al link www.comune.montefiascone.vt.it