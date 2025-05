Censimento dell’avifauna acquatica e conferenza su cetecaei e tartarughe marine

Orbetello: Sabato 24 maggio sarà una giornata intensa nelle Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano:

alle 8:30, nell’Oasi WWF Lago di Burano , verrà svolto il consueto censimento mensile dell’avifauna acquatica, di solito riservato solo a rilevatori, operatori e volontari WWF, ma questa volta aperto a chiunque voglia partecipare. È necessaria la prenotazione al 388 4231098.

Alle 18:00, nell'Oasi WWF Laguna di Orbetello , presso il Centro di educazione ambientale "A. Peccei" nel Casale della Giannella, si terrà la conferenza dal titolo "Monitoraggio degli spiaggiamenti dei cetacei e della nidificazione della tartaruga marina comune in Toscana", a cura della dott.ssa Cecilia Mancusi, biologa marina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana.

Alle 19:30, sempre presso il Centro di educazione ambientale "A. Peccei" nel Casale della Giannella, verrà proiettato il documentario "Operazione capodoglio. La storia di Gea" di Emanuele Quartarone, in collaborazione con Tenuta Presidenziale di Castelporziano, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana e WWF Italia.

Per il censimento, l'appuntamento è alle 8:30 presso il centro visite dell'Oasi WWF Lago di Burano, strada provinciale Litoranea del Chiarone n. 35 – Capalbio Scalo (GR)





è prevista una quota di partecipazione ed è necessaria la prenotazione, mentre sia la conferenza che la proiezione del documentario sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terranno all’interno del Casale della Giannella, Orbetello (GR), str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR)

Tutti gli eventi rientrano sia nella manifestazione Primavera delle Oasi, una speciale maratona di eventi organizzati da aprile a giugno nelle 100 Oasi del WWF Italia per festeggiare la biodiversità italiana, che nella manifestazione Festa dei parchi, organizzata dalla Regione Toscana, con numerosi eventi su tutto il territorio regionale, per festeggiare la Giornata europea dei parchi, in ricordo del 24 maggio 1909, data dell’istituzione in Svezia del primo parco nazionale sul territorio europeo.