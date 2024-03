Cena di fine campagna elettorale per Enrico Calossi

Follonica: «Abbiamo deciso di chiudere questa campagna elettorale con un momento di convivialità - si legge nella nota -, dopo settimane in cui non ci siamo risparmiati un minuto nella propaganda per Enrico Calossi, nostro candidato a sindaco in queste primarie. Ci ritroveremo tutti e tutte a cena sabato 16 marzo alle 20 presso la sede del Circolo Che Guevara in Via Nenni 2. Il menù sarà come sempre a cura della nostra Brigata Cucina ed il costo della cena sarà di 18€. Tutto il ricavato andrà a sostegno dei costi sostenuti per questa campagna elettorale.

Durante la serata verranno raccontate ancora le nostre priorità, verranno gettate le basi per un approccio al programma della futura coalizione e il candidato Enrico Calossi svelerà ufficialmente le prime 3 azioni che metterà in campo dopo la sua eventuale elezione a candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle elezioni dell’8 e 9 giugno».

Per le prenotazioni e tutte le info utili sarà necessario rivolgersi al 320 4686955.

L’invito è esteso a tutti coloro che hanno accompagnato questo percorso a supporto di Enrico Calossi.