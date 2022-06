Cena con il Big Mat Bsc Grosseto allo stadio Scarpelli

Mercoledì sera alle 20 menu fisso per cenare e festeggiare insieme alla società biancorossa



Grosseto: L’ennesima doppietta e la conquista solitaria della vetta del girone meritano di essere festeggiate. Proprio per questo la società Big Mat Bsc Grosseto organizza, per mercoledì 22 giugno, alle ore 20, una cena all’aperto proprio al ristorante dello stadio Simone Scarpelli di Grosseto, per mangiare e scherzare insieme con i ragazzi e la società.

“Questa stagione si è aperta nel migliore dei modi – spiega Roberto Piccioli, vicepresidente del Big Mat Bsc Grosseto – e noi vogliamo festeggiare e vivere ogni momento con i nostri ragazzi. Proprio per questo abbiamo organizzato un evento cena a bordo campo dello stadio Scarpelli per passare una serata tranquilla tra sorrisi e battute. Invitiamo tutta la città a cenare insieme a noi”.

La cena a menu fisso, 20 euro gli adulti e 10 euro under 13, prevede un gran buffet di antipasti misti, con due primi piatti caldi, acqua, vino e dolce. Per partecipare è necessario prenotare chiamando i seguenti numeri: 345 3277999 (Michele), 346 5986668 (Andrea) o 379 1420654 (Leonardo).