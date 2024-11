Celebrazioni Letterarie all'Argentario. Un Evento di rilevanza culturale

Monte Argentario: L’Ottava Edizione del Concorso Letterario Argentario e Premio Caravaggio 2024 si è tenuta il 19 ottobre a Porto Ercole, Monte Argentario, offrendo un’importante vetrina per la narrativa e la poesia contemporanee. Organizzato dalla Dott.ssa Laura Pieroni, Presidente dell’Associazione Culturale Metamorphosis, l’evento ha confermato il rilievo della letteratura nella cultura attuale, attirando un’ampia partecipazione di autori italiani e internazionali. Tra i momenti salienti, il Premio Caravaggio ha celebrato il legame tra l’arte classica e la letteratura moderna.

La collaborazione con il Gruppo Santelli Editore ha aggiunto valore all’iniziativa, offrendo al vincitore della miglior opera inedita la pubblicazione gratuita. Nonostante il maltempo, la competizione ha visto un’affluenza straordinaria, confermando il Concorso Argentario tra i più prestigiosi premi letterari in Italia. L’edizione 2025 è già attesa con l’obiettivo di proseguire nella celebrazione della letteratura come pilastro della cultura italiana.





Tra i vincitori dell’Edizione 2024, sul podio si sono classificati ai primi posto, i seguenti Autori:

PREMIO CARAVAGGIO 2024

Massimiliano Rossi (CE) Il proiettile fantasma, Ciesse Ed.

1. SEZ. A - NARRATIVA EDITA

PODIO

1° Samam Adhami (PG) E' stato il vento, selfpublishing

2° Flavio Dall'Amico (VI) Parole, opere e omissioni, Caosfera Ed.

3° Chiara Zanini (MI) 200 sigarette, Albatros Ed.,

2. SEZ. A - NARRATIVA EDITA - RACCOLTA RACCONTI

PODIO

1° Christian Folli (MI) Il richiamo dell'incubo, Ducale Ed.

2° Francesco Bagliani (GE) La sala d'aspetto e altri racconti della vita e della morte, Set Art Ed.

3° Leonardo Zanelli (AR) Giallo Van Ghog, Helicon Ed.

3. SEZ. A - NARRATIVA EDITA d'EMOZIONE

PODIO

1° Francesco La Placa (VE) Felipe, Il risveglio della coscienza, Marcianum Press Ed.

2° Fabio Muccin (PN) Viole di primavera, Aulino Ed.

3° Mario Cordova (CT) Gli uccelli non hanno vertigini, Bertoni Ed.

4. SEZ. A - NARRATIVA EDITA STORICA

PODIO

1° Daniela Olivieri (SV) Il fazzoletto di Gericault, Rossini Ed.

2° Annalisa Fabbri (RA) Ero l'amante di Rodin, Capponi Ed

3° Gerlando Fabio Sorrentino (AG) La Benda al cuore, PAV Ed.

5. SEZ. A - NARRATIVA EDITA FANTASY/ FANTASCIENZA/ HORROR

PODIO

1° Francesca Veronesi (BO) L'altro volto della Morte, Albatros Ed.

2° Delia Monfrecola (NA) Elemys, Europa Ed.

3° Marco Rosson (PV) Xehon, Il potere del mana, selfpublishing

6. SEZ. A - NARRATIVA EDITA GIALLO / THRILLER / NOIR

PODIO

1° Paolo Avanzi (RO) Lo specchio infranto, Albatros Ed.

2° Manuela Maccanti (FI) Cella numero 23, Sette Chiavi Ed.

3° Roberto Robert (BG) La forma e la sostanza, Silene Ed.

7. SEZ. A – NARRATIVA EDITA BREVE

PODIO

1° Sabrina Mattioli (CH) Un altro ottobre

2° Luisa Di Francesco (TA) Far di me una sola

3° Susanna Gigliotti (MI) Nessuno capirebbe (no one would listen), Albatros Ed.

SEZ. B – NARRATIVA INEDITA BREVE

PODIO

1° Mauro Cotone (GE) Al Reverendissimo Luis Mendex de Vanconcellos

2° Gabriele Astolfi (BO) Un pezzo del giornale

3° Simona Maiucci (VT) Anime affini su un treno speciale

8. SEZ. B - NARRATIVA INEDITA LUNGA (Gruppo Santelli Ed.)

PODIO

1° Roberta Purisol (VE) Il mio nome è Jeanne e sono una donna

2° Joe Santangelo (BA) La Voce -Il nemico, l'antagonista, la resilienza-

3° Falchetta Chiara (SA) Gangsters' Tale

9. SEZ. C - POESIA EDITA

PODIO

1° Laura Capra (GE) Non voglio niente, da Nero Fittizio, Puntoacapo Ed.

2° Maria Teresa Coppola (LE) C'è di più

3° Maggiorina Tassi (RI) Non avrò paura

10. SEZ. D - POESIA INEDITA

PODIO

1° Chris Mao (CN) Le strane speranze

2° Nadia Pascucci (VT) Dolore Amaro

3° Alfredo Sconza (CS) Fantasia