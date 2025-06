Celebrazione delle Eccellenze all'Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena di Follonica

Follonica: Una mattinata di festa e riconoscimento si è svolta oggi presso l'Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena di Follonica, nel plesso della scuola secondaria di primo grado ARRIGO BUGIANI. Nell'aula all'aperto della scuola secondaria di primo grado Bugiani, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle eccellenze che si sono distinte in questo anno scolastico che volge alla fine .

L'evento ha celebrato l'impegno e i brillanti risultati raggiunti dagli studenti in diverse aree, sottolineando l'importanza che l'Istituto riserva alla crescita personale e all'acquisizione di competenze chiave per il futuro.

Riconoscimenti per le Certificazioni Linguistiche Trinity GESE

Un momento centrale della cerimonia è stato dedicato alla consegna degli attestati e delle medaglie per gli studenti che hanno superato brillantemente l'esame di certificazione europea per la lingua inglese Trinity GESE.Sono stati premiati 90 alunni. Le certificazioni Trinity GESE Graded Examinations in Spoken English (abilità orali) sono riconosciute sia in Italia che all'estero come attestazione di conoscenza e competenza della Lingua Inglese. Tali certificazioni possono essere utilizzate come credito formativo in ambito scolastico e universitario, e per valorizzare il Curriculum Vitae in ambito professionale.

Di seguito l'elenco degli studenti premiati il 5 giugno:

Grade 2 : Beliaev Anton, Comin Arianna, Androvandi Carlotta, Giusti Alice, Cini Gaia, Koffi Aka Matteo, Lanzone Dominik, Todeschini Matilde, Cinci Aurora, Milone Mattia, Coppola Luigi, Pizzetti Riccardo, Francardi Luigi, Salerno Andrea, Costabile Samuele, Luca Dessì e Buzzichelli Samuele

: Beliaev Anton, Comin Arianna, Androvandi Carlotta, Giusti Alice, Cini Gaia, Koffi Aka Matteo, Lanzone Dominik, Todeschini Matilde, Cinci Aurora, Milone Mattia, Coppola Luigi, Pizzetti Riccardo, Francardi Luigi, Salerno Andrea, Costabile Samuele, Luca Dessì e Buzzichelli Samuele Grade 3 : Casuccio Ines, Bertini Ludovica, Giabbani Filippo, Martini Francesco, Marconi Cristian, Russo Lorenzo, Bisceglia Sara, Coppola Fabiola, Gaudino Gabriel, Ceccarelli Agata, Asta Andrea, Conte Giovanni, Casuccio Cloe, Rossi Matteo, Marianucci Giulia, Gamberini Matteo, Coppola Benedetta, Carlo Turrini, Rossi Niccolo’, Battistini Niccolo’.

: Casuccio Ines, Bertini Ludovica, Giabbani Filippo, Martini Francesco, Marconi Cristian, Russo Lorenzo, Bisceglia Sara, Coppola Fabiola, Gaudino Gabriel, Ceccarelli Agata, Asta Andrea, Conte Giovanni, Casuccio Cloe, Rossi Matteo, Marianucci Giulia, Gamberini Matteo, Coppola Benedetta, Carlo Turrini, Rossi Niccolo’, Battistini Niccolo’. Grade 4 : Capaldo Diletta Delfina, Biondi Michelle, Marchionni Angelica, Petrucci Anna, Ciampi Giulia, Lessi Clara, Huqi Martina, Piva Matilde, Gucci Adele, Gueli Gioia, Furi Giada, Di pietro Benedetta.

: Capaldo Diletta Delfina, Biondi Michelle, Marchionni Angelica, Petrucci Anna, Ciampi Giulia, Lessi Clara, Huqi Martina, Piva Matilde, Gucci Adele, Gueli Gioia, Furi Giada, Di pietro Benedetta. Grade 1: Battaglia Leonardo, Querci Nina, Acanfora Niccolo' Giuseppe, Cerboni Niccolo', Mocellin Leonardo, Sarri Elena, Salvini Pietro, Gori Agnese, Cellini Carlotta, Bertini Leonardo, Pacini Arianna, Serafini Sofia, Soresina Martina, Bucciacchio Giulio, Pastor Giulia Sofia, Manetti Leonardo, Fierli Zoe, Rossi Francesco, Galeazzi Adele, Rulli Giampaolo, Mark Chaenz de Guzman, Di Marino Diego.Costanzo Linda, Pistolesi Adele, Filippini Adele, Baldanzi Alyssa, Palermo Emma, Pazzagli Elia, Pecorini Giada, Potenti Gioia, Raspollini Emma, Santini Eva, Vannoni Elia, Mugnaini Alessia, Agresti Flavio, Aurora Rossi, Ortu Francesca, Ciugi Lorenzo, Roselli Lorenzo, Zulian Emma, Turrini Elena, Neri Alessandro, Di Bello Matilde, Imbembo Michela.

Sono poi stati premiati gli alunni che hanno vinto il Campionato di Scrittura il torneo di Scacchi e che hanno frequentato raggiungendo brillanti risultati il Corso di Latino

Campionato di Scrittura: I premiati per le classi seconde sono: Mirko Carnevale (primo), Filippo Giabbani (secondo), Gioia Cucchiara (terza). Per le classi terze: Benedetta De Pietro (prima), Michelle Biondi (seconda), Diletta Delfina Capaldo (terza). Questo campionato e’ una sfida a vari livelli per sensibilizzare alla lettura e scrittura.

Campionato di Scacchi: Due alunni sono stati premiati per aver vinto il torneo, aperto a tutta la scuola e che sono arrivati in finale : Rossi Noah (primo) e Chiti Raul (secondo). Hanno ricevuto un attestato e una medaglia . Non solo il vincitore si è portato a casa anche gli scacchi ee la scacchiera prodotti dagli studenti stessi con la stampante 3D.

Corso di Latino: Dieci alunni che hanno frequentato brillantemente il corso di Latino hanno ricevuto un attestato e una medaglia Gli alunni premiati sono: Michelle Biondi, Giada Furi, Laura Hamzaj, Alessandro Alby, Matilde Piva, Anna Petrucci, Benedetta De Pietro, Giulia Gueli, Nami Rossi Franci, Angelica Marchionni. L'accesso a questo corso e’ stato possibile tramite una selezione sulle competenze linguistiche e grammaticali.

Alla cerimonia erano presenti (secondo quanto richiesto dalla query): la Collaboratrice del Dirigente, Prof.ssa Monica Grandi, le Prof.sse Mischi Renata, Massai Antonella, Romano giuseppina, il Prof. Galdi Alberto e il Prof. Turner Paul, madrelingua che ha insegnato nei corsi Trinity che ha voluto congratularsi per il successo dei ragazzi.

La cerimonia ha offerto l'occasione per ribadire l'importanza fondamentale dello studio della lingua inglese nell'Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena. Lo sviluppo della competenza linguistica e comunicativa in Inglese è uno degli obiettivi prioritari dell'Istituto, che mira a formare cittadini del mondo capaci di interagire a livello globale. Studiare l'inglese sin dai primi anni di scuola è cruciale per vari motivi: migliora le capacità cognitive come memoria e problem-solving, apre a migliori opportunità di studio e carriera in un mondo globalizzato, permette l'accesso a risorse e contenuti internazionali, e favorisce lo sviluppo di empatia e tolleranza verso culture diverse.

Le Iniziative per l'Apprendimento dell'Inglese nell'Anno Scolastico 2024/2025

L'Istituto ha messo in campo numerose iniziative per promuovere l'apprendimento e l'uso della lingua inglese durante quest'anno scolastico:

Progetto Trinity Stars: Giunto al terzo anno, questo progetto coinvolge i bambini delle scuole dell'infanzia Il Fontino e I Melograni. Non è un esame, ma un riconoscimento non competitivo che incoraggia l'apprendimento ludico attraverso attività artistiche e teatrali come canto, recitazione e narrazione in inglese. Si allinea con le più recenti ricerche sulla metodologia linguistica per i più piccoli, promuove cooperazione, interazione, comunicazione, e un approccio olistico all'insegnamento, dando ai bambini un senso di appagamento e motivazione. Tutti i partecipanti ricevono una medaglia e un certificato.

Christmas Carols: Una tradizione decennale che avvicina gli alunni alle canzoni in lingua inglese con i docenti di musica, culminando in sfilate per le vie cittadine durante le festività natalizie.

Corsi di preparazione agli esami Trinity GESE: I docenti di Inglese preparano gli alunni dalla quinta primaria alla terza secondaria per i Grades 1-4, con lezioni integrate da docenti madrelingua. Quest'anno, grazie a finanziamenti PNRR, i corsi di preparazione sono stati gratuiti. L'obiettivo è raggiungere il livello A2.2 (Grade 4) al termine della scuola secondaria di primo grado, ritenuto adeguato e gratificante per l'età degli studenti.

Corsi di Inglese per Docenti: Dal giugno 2024 a febbraio 2025, 35 docenti dell'Istituto hanno frequentato corsi intensivi per raggiungere il livello B2.

Formazione Metodologia CLIL: Un corso per 18 docenti, partito a gennaio, tenuto da un madrelingua direttore del British Insti tue di Livorno. Il CLIL è un metodo innovativo che integra l'apprendimento della lingua con i contenuti disciplinari.

Corso CLIL per gli Alunni: Finanziato con fondi PNRR, un corso di 14 ore per ogni classe terza della secondaria di primo grado, tenuto da un docente madrelingua esperto TOEFL con il supporto delle docenti tutor Prof.sse Grandi e Mischi. Da dicembre 2024 ad aprile 2025, gli alunni affrontano moduli di Scienze e Geografia in lingua inglese.

English Summer Camp: Proposto per il settimo anno consecutivo, questo progetto si tiene la prima settimana di luglio ed è rivolto agli alunni di primaria e secondaria di primo grado. Organizzato dalle docenti di Inglese, offre una settimana inclusiva di giochi, canzoni e attività con animatori madrelingua, con la finalità di motivare allo studio della lingua e sviluppare la competenza comunicativa attraverso attività ludiche.

La cerimonia ha rappresentato un'ulteriore conferma dell'impegno dell'Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena nel guidare i suoi studenti verso il successo, sia accademico che personale, preparandoli ad affrontare un mondo sempre più interconnesso.





