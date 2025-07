Attualità Cedole librarie 2025/2026: attivo il servizio online per le famiglie di Scarlino 16 luglio 2025

16 luglio 2025 127

127 Stampa

Redazione

I genitori degli alunni della scuola primaria possono prenotare i libri di testo in modo semplice e veloce grazie alla piattaforma digitale del Comune Scarlino: È attivo il servizio di prenotazione online delle cedole librarie per l’anno scolastico 2025/2026, dedicato ai genitori degli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Scarlino. La procedura, completamente digitale, consente di avere le ceole dei libri di testo in modo semplice e rapido, accedendo alla piattaforma online all’indirizzo: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n90353&areaAttiva=9. «Proseguiamo nel percorso di digitalizzazione dei servizi scolastici – afferma il sindaco Francesca Travison – con l’obiettivo di semplificare l’accesso e velocizzare le pratiche, offrendo alle famiglie strumenti più moderni ed efficienti». Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Scuola al numero 0566 38529 o scrivere una mail all’indirizzo c.brunese@comune.scarlino.gr.it. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Cedole librarie 2025/2026: attivo il servizio online per le famiglie di Scarlino Cedole librarie 2025/2026: attivo il servizio online per le famiglie di Scarlino 2025-07-16T11:00:00+02:00 205 it I genitori degli alunni della scuola primaria possono prenotare i libri di testo in modo semplice e veloce grazie alla piattaforma digitale del Comune PT1M /media/images/libri-scolastici.jpg /media/images/thumbs/x600-libri-scolastici.jpg Maremma News Scarlino, Wed, 16 Jul 2025 11:00:00 GMT