Cecina, Vendita di alcol a minori, intensificati i controlli della Polizia Municipale

Denuncia e sequestri per una attività. In partenza anche un progetto di educativa di strada per la prevenzione

Cecina: “"Il fenomeno dell’abuso di alcol tra i giovani è un fenomeno sempre più diffuso. In estate in particolare le segnalazioni legate a minorenni che vengono soccorsi perchè trovati in stato di alterazione e che si sentono male sono tante, troppe. Come istituzione - sottolinea la sindaca Lia Burgalassi - dobbiamo lavorare su due fronti, quello della prevenzione, sensibilizzazione e educazione e lo faremo anche con il progetto dell’educativa di strada portato avanti dalle Politiche Giovanili e che presenteremo nel dettaglio nelle prossime settimane”.

Il progetto di educativa di strada ‘Chiedimi come sto - segni di partecipazione’ della Regione Toscana e Giovani Sì, per il quale il Comune di Cecina ha ottenuto un finanziamento, mira proprio a intercettare il disagio tra i più giovani, creando loro attorno una rete e delle occasioni di incontro.

"Dall'altra parte - continua la sindaca - è fondamentale anche il controllo del rispetto delle regole da parte degli esercizi commerciali: il divieto di vendita di alcolici ai minorenni è assoluto e non ne verrà tollerato il mancato rispetto. Grazie alla Polizia Municipale e alle forze dell’ordine del territorio per l’attenzione su questo tema”.

Nell'ambito di questi servizi di prevenzione e controllo estesi a tutto il territorio comunale, intensificati in vista dell’estate, in particolare nei giorni scorsi è stato fatto un intervento che ha portato alla denuncia di un’attività che vendeva alcolici a minorenni. All’ispezione sono seguiti il sequestro di alcuni prodotti e la denuncia penale che può comportare, in caso di condanna, anche l’arresto fino a un anno. In caso di recidività viene applicata anche una sanzione amministrativa pecunaria che va da 1000 a 25mila euro, con la sospensione dell’attività per tre mesi.

I controlli, come avvenuto anche in questo caso, prevedono osservazioni ambientali, raccolta di testimonianze, raccolta di denunce da parte di genitori e, infine, ispezioni commerciali volte alla verifica del rispetto delle norme del codice del commercio e della sicurezza alimentare. Se, in occasione dei controlli, emergono violazioni delle norme igienico sanitarie vengono coinvolti anche gli organi di controllo competenti.