Cecina: Tari, pagamento acconto 2025

Cecina: Nei prossimi giorni saranno riepilogati per posta agli utenti gli avvisi per il pagamento dell'acconto TARI relativo all'anno 2025. Infatti, così come previsto dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, la TARI 2025 dovuta in acconto deve essere versata in due rate con scadenza 30 aprile e 31 luglio 2025.

Il versamento della prima e della seconda rata, ciascuna pari ad un terzo della tassa dovuta per l'intero anno, è stato calcolato tenendo conto delle tariffe in vigore nell'anno 2024 (Approvazione tariffa con la delibera del Commissario Straordinario ad aprile .2024). Il versamento della terza rata sarà eseguito a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle prime due rate versate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno d'imposta 2025, con scadenza 2 dicembre 2025. Le nuove tariffe devono ancora essere deliberate e portate in Consiglio Comunale.

Il pagamento può essere effettuato:

- tramite la piattaforma Pago PA utilizzando i modelli già predisposti ed allegati agli avvisi inviati per posta;

- mediante i modelli F24 (avendo cura di indicare il codice ente: C415, i codici tributo: 3944 - TEFA, il numero immobili, il codice rateazione e l'anno d'imposta) presso qualsiasi sportello bancario/postale, tabaccherie convenzionate Banca Itb o in via telematica.