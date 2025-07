Cecina. Pulizia terreni incolti per il rischio incendio: rischio sanzione e denuncia per chi non provvede

Cecina: "Si ricorda alla cittadinanza che il regolamento di Polizia Urbana prevede l'obbligo di pulizia e manutenzione dei terreni agricoli incolti entro il 31 maggio di ogni anno per i proprietari e gli affittuari.

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi, i proprietari di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, sono chiamati a intervenire per impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie, a provvedere alle potature laddove la vegetazione di alberi e arbusti ha invaso la viabilità e le aree pubbliche e ad eliminare il materiale secco e di risulta.

Qualora l'obbligo non venga rispettato la Polizia Locale provvede a diffidare ea sanzionare gli inadempienti. In caso di ulteriore inadempimento può scattare anche la denuncia. Il regolamento comunale prevede anche che l'Amministrazione Comunale, in caso di mancato intervento da parte dei proprietari, possa intervenire per eseguire le opere necessarie ad evitare il rischio di incendio: in questo caso saranno attivate, a carico dei proprietari dei terreni, le procedure per il recupero delle spese sostenute.

L'obiettivo è eliminare il rischio di incendio e ridurre la quantità di combustibile vegetale che può essere causa di inneschi e propagazione di incendi con seri rischi per le zone adiacenti.

Si ricorda tra l'altro il bollino rosso per rischio incendi molto alto in corso in questo periodo nel nostro territorio, il divieto di qualsiasi tipo di abbruciamento (valido per tutta la stagione) e si raccomanda attenzione anche a barbecue e mozziconi di sigarette", termina la nota del comune di Cecina.