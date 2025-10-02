Cecina, la biblioteca comunale amplia l’offerta

Da ottobre è aperta anche il giovedì sera e il sabato pomeriggio

Cecina: Un ampliamento importante dell’offerta della biblioteca comunale di Cecina. Da ottobre sarà aperta infatti anche tutti i giovedì sera fino alle 22 e il sabato pomeriggio fino alle 19.30. Un ulteriore e importante servizio deciso per andare incontro alle esigenze dell’utenza. Tanti giovani ma non solo. Nei primi 9 mesi dell’anno in totale sono stati 58mila i visitatori che hanno fatto accesso alla sala studio e ai tanti spazi che la biblioteca offre quotidianamente. A breve verrà attivato anche lo sportello Ascolto Giovani, di orientamento, formazione e lavoro post – diploma, in grado di fornire consulenza e indicazioni ai ragazzi e ripartiranno anche varie attività legate al mondo del cinema in continuità con lo scorso anno. L’intenzione è infatti quella di rendere la biblioteca comunale sempre più una “casa della cultura” per giovani e non solo.

Dal primo ottobre è aperta quindi tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30; il giovedì fino alle 22. Per info: 0586.611266; biblioteca@comune.cecina.li.it



