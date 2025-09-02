Cecina. Dona, una scelta per tornare alla vita. Il 6 settembre alla Cinquantina

Pubblica Assistenza Cecina con Admo, Avis e Aido insieme per lo spettacolo che promuove la cultura della donazione il 6 settembre alla Cinquantina. Da un’idea di Leonardo Sartogo

Cecina: Il 6 settembre Villa Guerrazzi ospita una serata spettacolo per promuovere la cultura della donazione, un evento benefico che mira a lanciare un messaggio forte di solidarietà e sostegno alla vita. Ad organizzarlo sono Pubblica Assistenza Cecina, Leonardo Sartogo, Studio Super, con il contributo e il patrocinio del Comune di Cecina, AVIS, ADMO e AIDO, e il supporto della Compagnia di Palazzi. Sul palco si alterneranno una serie di ospiti che hanno amichevolmente accettato di partecipare: Jonathan Canini, Nina, Enrico Faggioni, Silvia Priscilla, Stefano Baragli, Alessandro E Guia Canino, Moka, Serena Bilanceri, Max Belle', Lara Gallo, Filippo D'Andrea, Andrea Ulivelli, Matteo Radi,Ale E Gian, Prof. Luzzi, La Compagnia Di Palazzi, I Lolli.

“Per il secondo anno come Pubblica Assistenza siamo molto felici di partecipare a questa manifestazione, fortemente voluta da Leonardo Sartogo - ha esordito la presidente Serena Mulaz -. Inizieremo dal pomeriggio e ci saranno le associazioni che operano in questo mondo, ci sarà Leonardo Sartogo che porterà la propria testimonianza di ‘trapiantato’ e, dato che è un comico, avremo anche una lunga serie di ospiti a rallegrarci e intrattenere”. “Con la donazione degli organi si dona la vita - sottolinea Leonardo Sartogo - e l’idea di questo evento mi è venuta subito dopo il trapianto. Alla serata parteciperanno anche altri trapiantati come me, abbiamo invitato anche la Nazionale di calcio Trapiantati, perchè è forte la voglia di far passare questo messaggio di solidarietà e di vita”. “La donazione è una scelta per tornare alla vita, come recita il nostro claim - dice Massimiliano Gionti, studio Super -. E ci sono tanti ospiti che hanno deciso di partecipare, trascinati dall’importanza di questo messaggio, abbiamo una scaletta serrata e scoppiettante”.

Oltre agli stand delle associazioni, sarà presente anche un punto informativo dell’Anagrafe comunale, come ricordano gli assessori Michele Bianchi e Simona Salvadori. “E’ all’Anagrafe che viene presa, o comunicata, una decisione importante come quella della donazione degli organi. Perchè Dona è una serata di divertimento e di solidarietà ma è importante che anche le istituzioni siano presenti e incidano su una questione così importante come la sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Invitiamo tutta la comunità di Cecina a partecipare numerosa”.

A partire dalle 18.30. Inizio show ore 21.30. Ingresso gratuito a offerta libera: il ricavato sarà devoluto alla Pubblica Assistenza di Cecina.



